<span style='text-decoration: underline;'>Tiaret</span>:<br><span style='color:red;'>Peine capitale à l’encontre de l’auteur des homicides de son épouse et trois membres de sa famille</span>

Le tribunal criminel de la Cour de Tiaret a condamné, mardi, à la peine capitale l’auteur des homicides de son épouse et de trois membres de sa famille.

Les faits de cette affaire remontent, selon l’acte de renvoi, au 30 novembre 2017 dans la commune de Tiaret lorsque le mis en cause âgé de 27 ans et résidant chez ses beaux parents avait tué sa femme, son beau père et sa belle sœur et blessé mortellement sa belle-mère, qui a succombé lors de son transfert vers l’hôpital «Youcef Damerdji» de Tiaret. Se référant à l’expertise médicale, le président d’audience a souligné que l’accusé avait toutes ses facultés mentales lorsqu’il a commis ces actes.

Il s’est introduit la nuit au domicile des victimes leur assénant des coups de couteau, qu’il dissimula après avoir fui de la scène du crime, a-t-il ajouté.

Le représentant du ministère public a requis la peine capitale, alors que la défense a plaidé le transfert de son mandant vers un centre psychiatrique, avant que le tribunal décide de le condamné à la peine capitale pour homicide volontaire avec préméditation.