<span style='text-decoration: underline;'>Tribunal criminel de la cour d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Peine capitale pour l’auteur du crime d’El Hamri</span>

Décembre 2015, les citoyens d’El Hamri, même s’ils ont été confrontés à d’autres drames, ne sont pas prêts d’oublier le crime crapuleux dont a été victime un jeune homme, à proximité du lycée de ce quartier. Un seul coup de couteau porté contre lui par son agresseur, lui a ôté la vie. Toute cette affaire a eu pour cause le vol.

La victime qui parlait au téléphone, a été vue par le mis en cause, lui aussi âgé d’à peine la vingtaine. Il le suivra durant plusieurs minutes, puis à un moment, il l’agressera à mains nues pour tenter de lui voler son portable. Immédiatement, la victime ripostera et se défendra. Mais, c’était sans compter sur la cruauté de son agresseur qui sortira le couteau qu’il avait en poche et lui portera un coup au niveau du cœur, lui sectionnant l’aorte. Une forte hémorragie suivra ce coup et la victime perdra connaissance. Elle sera secourue par des citoyens amis. Mais avant que la victime ne soit évacuée, elle rendra l’âme. Un jeune homme ayant assisté à cette scène, avait confié qu’il n’oubliera jamais le regard éteint de la victime. «J’ai commencé par sentir la raideur de ses membres, puis il a poussé un râle profond, j’ai compris que c’était alors sa fin et en mon for intérieur, j’ai prié pour lui». Quant au mis en cause D.A, après avoir commis son forfait, il prendra la fuite à travers le cimetière chrétien où il se cachera. Il sera arrêté au niveau même de ce cimetière où il avait également caché l’arme du crime. Hier, devant le tribunal criminel de la cour d’Oran, le mis en cause fera plusieurs déclarations, tentant à chacune d’elles, de se disculper. Mais le président de l’audience aura vite fait de le coincer à cause de ses contradictions. L’avocat de la partie civile reviendra sur ce drame, qu’il qualifiera de social et dira que personne n’est à l’abri de cette déferlante violence. Il importe de soigner ce mal à la base. Quant au procureur, il requit la peine capitale, devant pareil fait. L’avocat de la défense quant à lui, plaidera les circonstances atténuantes et dira que son mandant s’est défendu.

F.Abdelkrim