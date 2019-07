<span style='text-decoration: underline;'>CAN 2019</span>:<br><span style='color:red;'>Pelé: «L’Algérie mérite amplement son sacre»</span>

La légende du football mondial, le Brésilien Edson Arantes do Nascimento dit Pelé a estimé que le sacre continental de l’Algérie, remporté devant le Sénégal, est «mérité» pour avoir été l’équipe la plus constante durant toute la Coupe d’Afrique des nations-2019 (CAN-2019), disputée en Egypte.

La CAN a su garder son âme, tout le contraire de la Copa (América).

Toutes mes félicitations à l’Algérie pour cette victoire. Cette équipe le mérite amplement, elle a été constante tout le long du tournoi et je suis vraiment heureux pour les joueurs. Ils doivent profiter de ce moment car ce n’est pas tous les jours que l’on remporte un titre d’envergure avec sa sélection nationale», a indiqué Pelé dans des propos repris par le site sénégalais Afrique Sports. L’ancien international brésilien a aussi rendu un vibrant hommage aux entraîneurs algérien Djamel Belmadi et sénégalais Aliou Cissé pour le travail accompli pour faire parvenir leurs sélections en finale. «Bravo également aux deux sélectionneurs, Belmadi et Cissé, qui ont fait un fabuleux travail. Je suis en admiration devant ces deux jeunes hommes qui font partie de cette génération d’entraîneurs qui font souffler un vent de fraîcheur sur le football mondial», s’est-il réjoui. Pelé s’est exprimé aussi sur le rendement de la sélection du Sénégal, arrivée pour la seconde fois de son histoire en finale d’une CAN après 2002: «J’ai également une pensée pour l’équipe du Sénégal, ses joueurs ont tout donné, à l’image de Sadio Mané qui était prêt à laisser ses tripes sur le terrain. Le Sénégal a une talentueuse génération, sans doute la plus belle d’Afrique. Ils ont perdu cette finale mais ça fait partie du football. Je suis persuadé que cette équipe n’a pas encore atteint son plein potentiel, elle fera des choses incroyables dans le futur».