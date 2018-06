<span style='text-decoration: underline;'>Ce mercredi soir à l’APC d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Pensées sur Ghazouat Badr, soirée hommage aux théologiens et liturgie</span>

Ce 21ème jour du mois sacré de Ramadhan correspondant à la mémorable bataille de «Ghazouat Badr», sera marqué à Oran par une soirée hommage pour des Imams et des théologiens qui se sont particulièrement illustrés ces dernières années au regard des citoyens et des mass médias. Il s’agit d’un rendez-vous très attendu et prisé au cours de chaque Ramadhan, celui-ci, se déroulant dans les salons cossus de l’APC, demain mercredi 6 juin courant, à partir de 23h30.

Un moment fort dans le bréviaire de ses soirées, né d’une inspiration ludique du président de l’APC d’Oran Noureddine Boukhatem. Ce dernier, veille du reste depuis de longues années à la pérennité de cet événement, au cœur de chaque mois de jeûne. Cette séquence version 1439 du Ramadhan, ne coïncide pas cette année par hasard avec la nuit céleste de la victoire de Ghazouat Badr et de «Feth Mecca».

Des conférences sur ce thème, enrichiront le programme concocté par les services du premier magistrat de la capitale de l’ouest du pays, dont celle de l’emblématique Imam de la Grande Mosquée Abdelhamid Ben Badis, le Professeur Zebbar Bouabdellah.

Des interventions autour de cette incommensurable bataille de Ghazouat Badr, seront assurées par des Maîtres théologiens, dans uns soirée qui promet des sensations et des émotions particulières. D’autres communications seront assurées par des personnalités religieuses d’envergure, à l’image du très respecté et apprécié Hadj Hocine Belkout, l’ancien Directeur des Affaires Religieuses d’Oran et de Constantine, du Cheikh Houari Karim Bendouba et de son homologue Abdelmalek Benyoucef Amine qui clôturera cette soirée par ses «Douaas» majestueux.

Fidèle à son sens de la perfection, le Maire d’Oran enrichit cette édition par la présence des meilleurs récitants du Coran, des «Ibtihals» religieux et des liturgies qui ont élevé leurs auteurs au rang des meilleurs cette année en Algérie. Un hommage appuyé, sera rendu à tous ces maîtres théologiens et ces imams dont on ne mesurera jamais assez, leur apport dans la société civile, l’enseignement théologique et l’éducation religieuse. Du très beau monde ce mercredi soir sur les tapis rutilants de l’APC d’Oran. La faute à notre ami Noureddine Boukhatem.

