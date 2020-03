<span style='text-decoration: underline;'>Colère des citoyens </span>:<br><span style='color:red;'>Pénurie et flambée des prix des bavettes, gants et gel</span>

Les Oranais se sont surpris ces derniers jours, de l’augmentation inexpliquée du prix des bavettes, des gants et du gel hydro alcoolique au niveau de beaucoup de pharmacies à Oran.

«Le prix des bavettes a atteint 150 Da et 250 Da pour le gel, c’est irresponsable de la part de quelques pharmaciens» nous dira un citoyen rencontré hier au centre-ville, «nous sommes 10 personnes dans ma famille dont des enfants, je vais débourser une fortune pour acheter les bavettes et le gel hydro-alcoolique, j’espère que les service concernés vont intervenir pour faire face à cette augmentation des prix qui ne fait pas les affaires des personnes à revenu moyen» dira un autre. Notons, que le prix des bavettes a triplé dans quelques pharmacies, a-t-on constaté hier.

Le directeur de la Santé et de la population de la wilaya, a lancé récemment, un appel aux pharmaciens de trouver des solutions pour rendre les prix abordables des bavettes, «un père de famille qui a un salaire de 20.000 Da mensuellement, comment va-t-il faire pour acheter ces produits de prévention, je lance un appel aux pharmaciens pour trouver des mécanismes afin que les prix soient abordables» nous dira-t-il. Avant d’ajouter: «nous n’avons pas encore reçu de doléances des citoyens dans ce cadre, mais si on reçoit, des inspecteurs de la direction vont se déplacer au niveau des officines où les prix seront excessifs et on n’hésitera pas à prendre les mesures nécessaires qui peuvent aller à la fermeture, ce n’est pas une menace, mais un appel que je fais aux officines à Oran» précise-t-il.

Notons, que l’organisation mondiale de la santé a appelé dans le cadre de la prévention contre la pandémie du coronavirus, à se laver fréquemment les mains avec une solution hydro alcoolique ou à l’eau et au savon et de maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre ainsi que d’éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche parce que les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, vous risquez d’être en contact avec le virus présent sur ces surfaces. Il faut selon l’OMS, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution hydro alcoolique ou à l’eau et au savon. «Si vous commencez à vous sentir mal, même si vous n’avez que des symptômes bénins comme des maux de tête et un faible écoulement nasal, restez chez vous jusqu’à la guérison.

Éviter d’entrer en contact avec d’autres personnes et de se rendre dans des établissements de santé, permettra à ces établissements de fonctionner plus efficacement et vous protègera, ainsi que les autres personnes, de la COVID-19 et d’autres maladies virales. En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez un médecin sans tarder, car, il peut s’agir d’une infection respiratoire ou d’une autre affection grave. Appelez votre médecin et indiquez-lui si vous avez récemment voyagé ou été en contact avec des voyageurs. Si vous l’appelez, votre médecin pourra vous orienter rapidement vers l’établissement de santé le plus adapté. En outre, cela vous protègera et évitera la propagation de la COVID-19 et d’autres maladies virales» explique l’OMS.

Fethi Mohamed