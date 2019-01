<span style='text-decoration: underline;'>MOB - MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Périlleux déplacement pour El Hamri</span>

La formation d’El Hamri va renouer avec la compétition ce vendredi en déplacement à Bejaia face au MOB, dans le cadre de la 18ème journée du championnat de ligue Une.

Profitant du report du match face à la Saoura, match reporté au 22 janvier, Belatoui, a saisi l’occasion pour bien préparer sa troupe durant la semaine. En effet, pour avoir une idée sur la forme de chacun de ses éléments et pour dégager l’équipe type, le responsable technique hamraoui, a programmé une joute amicale face à l’IS Tighennif qui s’est soldée sur un score de 5 à 2 en faveur du MCO. L’empoignade face au MOB, est pleine de promesses, mais, il est certain, qu’elle sera difficile pour les Rouge et Blanc du Mouloudia d’Oran. Belatoui, veut une bonne présence de son équipe sur le terrain, pour revenir à la maison avec le meilleur résultat possible de ce périlleux déplacement. Le responsable technique hamraoui a l’intention de se déplacer avec les nouvelles recrues hivernales, mais ne sait pas si ils seront qualifiés. Il est à noter, que le président Belhadj se trouvait à Alger pour régler le problème des dettes au niveau de la CRL et ce, avant la clôture de la date butoir du Mercato hivernal, pour la qualification des cinq nouvelles recrues à savoir, Mohammedi, Vivien, Benamara, Aouedj et Mouaden. Belatoui ne disposera pas d’un nouvel attaquant comme il l’avait souhaité, car, finalement Baba, n’a pas engagé d’un centre avant. Les Hamraoua ont effectué leur ultime séance d’entrainement hier matin à Zabana. Le staff technique, a profité pour apporter les dernières retouches. Les camarades de Frifer ont travaillé l’aspect technique et tactique et surtout ont écouté le discours de Belatoui qui les a exhortés à plus de prudence et de concentration. Les joueurs promettent de se transcender et ne désespèrent pas de réaliser un bon résultat pour se relancer. La troupe d’El Hamri s’est déplacée hier par avion à destination de la capitale. Elle a rallié par la suite la ville de Béjaia par route pour effectuer une nuitée. Par ailleurs, le tirage au sort de la coupe d’Algérie est favorable pour le team d’El Hamri qui croisera le fer avec l’équipe de Magra. En tout cas l’heure n’est pas de penser à la coupe, mais de se concentrer sur le championnat et sur ce match important face au MOB de ce vendredi à Bejaia.

B.Sadek