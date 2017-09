<span style='text-decoration: underline;'>Ligue deux - 3ème journée | ABS – ASMO </span>:<br><span style='color:red;'>Périlleux pour El Djemia</span>

Après avoir effectué un sans faute, depuis l’entame de la saison, la formation de l’ASMO est appelée à se transcender ce vendredi, lors d’un périlleux déplacement à Boussaâda, pour affronter l’ABS, dans le cadre de la 3e journée de ligue deux.

Malgré la difficulté de la mission, les camarades de Benouis, eu égard à la belle victoire, réalisée le weekend passé face à El Eulma, sont décidés à maintenir la bonne dynamique et revenir avec un bon résultat. Depuis la reprise, les séances d’entrainement sont marquées par une bonne ambiance. Le duo Louafi/Merine ne néglige aucun volet, pour préparer la troupe. Hendou et Khodja, deux éléments essentiels, qui avaient raté la reprise pour des bobos de santé, ont finalement rejoint le groupe et s’entrainent normalement, au grand soulagement du staff technique. Leur présence a Bou Saâda, ne sera pas mise en cause. Le défenseur Youcef Yacine, après avoir purgé sa suspension, reprendra sa place lui aussi, tandis que Haddad ne sera pas de la partie. Il a écopé d’un match de suspension, pour contestation de décision de l’arbitre, lors du match face à El Eulma. Hier matin, les coéquipiers de Mesmoudi ont effectué leur dernière séance d’entrainement à Bouakeul, au cours de laquelle le staff technique a opéré les derniers réglages, et du coup dévoilé la liste des 18 joueurs, appelés à faire le déplacement. La troupe asémiste s’est déplacée l’après-midi par route, à destination de Bou Saâda. Une fois arrivée sur place, elle ralliera l’hôtel « Kalaa » pour un séjour de deux nuitées. Une séance d’entrainement est prévue aujourd’hui sur place. Du côté de la direction du club, on cherche par tous les moyens, à mettre les joueurs dans de bonnes conditions, malgré le souci majeur du manque financier. Il est à noter, que les joueurs n’ont perçu aucun centime, se rapportant aux primes du nul du MOB et de la victoire face à El Eulma. Ce déplacement de Bou Saâda a poussé les responsables du club, à faire des péripéties, pour réunir l’argent nécessaire, pour le voyage et l’hébergement. Les joueurs, même s’ils sont galvanisés par leur bon début de saison, restent tout de même prudents, gardent les pieds sur terr, et savent très bien que cette virée de Bou Saâda ne sera pas de tout repos. Cependant, ils sont décidés à réaliser le meilleur résultat possible : « Je pense que l’euphorie engendrée par les deux bons résultats, réalisés par l’équipe depuis l’entame de la saison, doit être mise de côté. On doit se concentrer pleinement sur notre match de Bou Saâda. Un match difficile, face à une équipe intraitable dans son fief. Toutefois, j’estime que nous avons les moyens, de causer des problèmes à cette équipe, pour enchainer avec un autre succès » dira le défenseur Mesmoudi.

