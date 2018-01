<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une, 18ème journée :NAHD- MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Périlleux pour El Hamri</span>

Après sa bonne montée au classement général, suite au succès réalisé aux forceps, à domicile, le weekend passé, face au PAC, le Mouloudia d’Oran est appelé, ce vendredi, à effectuer un périlleux déplacement, du côté 20 aout 55, pour affronter le NAHD.

Un match comptant pour la 18e journée, du championnat de ligue. Une mission délicate, face à une formation, qui carbure fort ces derniers temps. Les rouges et blanc d’El Hamri veulent surement poursuivre la dynamique des bons résultats, mais savent aussi, que l’adversité sera bien présente sur le terrain. C’est ce qu’a tenu à rappeler le coach, Bououkaz à ses joueurs. Tout en axant son travail sur tous les aspects, notamment le psychologique, le technicien Hamraoui a tenu à rappeler à ses poulains, que la rencontre de ce vendredi est très importante, pour les deux équipes, qui vont se donner à fond, pour maintenir le cap, sachant que le NAHD a battu de fort belle manière l’USMA, lors de la précédente journée. Un match indécis et plein de promesses, que les rouges et blanc d’El Hamri, veulent remporter absolument, pour espérer accéder au podium. Le but sera donc de réaliser la meilleure performance possible, et si les joueurs arrivent à s’imposer, même par la plus petite des marges, personne ne sera contre. L’essentiel, est de se mettre en garde, face à cette équipe du NAHD, physiquement bien organisée et avec des joueurs adroits techniquement. Côté effectif, les nouvelles recrues sont qualifiées, et seront du voyage au 20 Aout 55, au grand soulagement, de tous les éléments de la bâtisse d’El Hamri. C’est le secrétaire du club, Belahcene, qui devra retirer aujourd’hui, les licences de ces nouveaux joueurs. Pour le reste de la troupe, Bououkaz ne compte pas trop chambouler son équipe, et devra donc reconduire le même onze gagnant de la semaine passée, qui a su empocher les trois points contre le PAC, à un ou deux éléments près, s’il met dans le bain les nouveaux venus.

Dernière séance hier matin à Zabana, départ l’après-midi

Pour réussir ce match en déplacement face au NAHD, les joueurs ont été soumis à une bonne charge de travail, durant la semaine, où tous les aspects ont été abordés, afin que les joueurs soient au top, donc performants. Il faut le dire, rien n’a été négligé, même le côté psychologique. La direction du club s’est aussi mise de la partie, pour motiver les joueurs, en débloquant deux salaires. Les joueurs devront recevoir leurs chèques aujourd’hui, comme promis par le président Belhadj. Les camarades de Nateche effectueront ce matin, leur ultime séance d’entrainement à Zabana. Bououkaz en profitera, pour opérer les derniers réglages, et pour dévoiler la liste des 18 joueurs, appelés à effectuer le voyage vers la capitale. Le déplacement se fera cet après-midi par route. Une fois arrivée à destination, la troupe Hamraoui ralliera Sidi Fredj, pour élire es quartiers à l’hôtel « Riad ». La délégation Hamraouie sera accompagnée, par le Manager du club, Haddou Moulay et Salem Fodil, en l’absence de Baba.

B. Sadek