<span style='text-decoration: underline;'>﻿CHAN-2018 (Dernier tour qualificatif) Algérie-Libye-Alcaraz </span>:<br><span style='color:red;'>«Personne ne s’est immiscé dans mon choix de joueurs»</span>

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football A’, composée de joueurs locaux, l’Espagnol Lucas Alcaraz a coupé court jeudi aux spéculations concernant la présence en force de joueurs du Paradou AC et de l’USM Alger dans la liste, en vue de la double confrontation face à la Libye comptant pour le dernier tour qualificatif du championnat d’Afrique des nations CHAN-2018, dont la phase finale aura lieu au Kenya.

«Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi n’a aucune influence sur mes choix de sélection. En 30 ans de métier, je n’ai jamais été influencé par qui que ce soit et ce n’est pas aujourd’hui que je vais me soumettre», a affirmé Alcaraz lors d’un point de presse tenu au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger). Le Paradou AC est représenté par 5 joueurs, après le départ du défenseur Youcef Attal, prêté pour une saison au KV Courtrai (Div.1 belge), alors que l’USM Alger a placé 6 éléments chez les Verts locaux. «J’ai sollicité mon compatriote, l’entraîneur du Paradou AC Josep Maria Noguès juste pour lui demander des informations supplémentaires sur ces joueurs que j’ai retenus, c’est tout à fait normal que je procède de cette manière», a-t-il ajouté. Et d’enchaîner : «Je respecte l’avis de tout le monde. La liste a été établie selon des critères bien précis, en me basant sur les joueurs ayant pris part aux Jeux olympiques 2016 et aux Jeux de la solidarité islamique 2017 de Bakou». Le coach national a souligné, par ailleurs, que son travail «ne se limit(ait) pas dans le temps, pour telle ou telle échéance». «Je suis en train de travailler en ayant un £il sur cette sélection A’ et l’autre sur l’avenir du football algérien. Pour moi, il n’existe qu’une seule équipe, seulement les critères de sélection changent d’une équipe à une autre», a affirmé Alcaraz, qui a expliqué que le choix des joueurs a été fait «grâce à une méthode de sélection moderne basée sur un logiciel qui permet d’analyser les joueurs sur le plan individuel et collectif pendant chaque match. La liste reste modifiable selon la suite du stage», a-t-il conclu. Le match aller Algérie-Libye se jouera le samedi 12 août au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h45) alors que le match retour est prévu le vendredi 18 août au stade Tayeb M’hiri de Sfax (Tunisie). Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera directement pour le CHAN fixé du 11 janvier au 2 février 2018 en présence de 16 nations. Les coéquipiers de Sofiane Bendebka, soumis à du bi-quotidien, bénéficieront de trois jours de repos à partir de vendredi avant de réintégrer le stage lundi prochain.