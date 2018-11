<span style='text-decoration: underline;'>Suite à une grève enclenchée par les techniciens de la SNTF</span>:<br><span style='color:red;'>Perturbation du trafic ferroviaire à partir d’Alger</span>

Un mouvement de débrayage a été enclenché hier par les techniciens de la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF), en guise de protestation contre les jets de pierres dont ils font l’objet quotidiennement.

Le jet de pierre contre les wagons de trains est un phénomène enregistré par le passé dans diverses localités du pays. Un incivisme qui cause des blessés parmi les rangs des voyageurs et le personnel de la SNTF dans quelques cas et ainsi que d’importants dégâts matériels.

Ainsi, la grève observée hier et ayant touché les dessertes de la banlieue d’Alger et les dessertes vers Oran et Constantine a engendré des perturbations dans les horaires de départ, ce qui a provoqué l’ire des usagers.

La colère des techniciens de la SNTF s’est accentuée au lendemain de l’attaque d’un de leur collègue atteint au visage par un jet de pierre au niveau de la station de Boudouaou.

Par conséquent, des centaines de voyageurs se sont plaints du retard cumulé dans les départs des trains de banlieue à Alger (est-ouest en allant vers Zéralda), d’Oran et de Constantine.

Le mouvement de contestation des techniciens de la société a causé une perturbation du trafic des trains impactant, ainsi les déplacements des citoyens qui se sont tournés vers les gares routières comme seule alternative, avant la reprise graduelle du service.

Contacté par l’agence APS, le sous-directeur de la SNTF, Aktouche Abdelouahab a déclaré que ce mouvement de protestation intervenait «en réaction aux agressions récurrentes et quotidiennes contre les travailleurs de la société, notamment les conducteurs, contrôleurs et techniciens et mêmes les voyageurs, et pour attirer l’attention des autorités» quant à ces actes de violence.

Le responsable a fait savoir que «Ces agressions qui surviennent tout au long des lignes ferroviaires sont devenues désormais, un phénomène qui nécessite une étude et un suivi pour connaître les causes réelles de ces actes et parvenir à des solutions».

Il a indiqué dans ce cadre que « les trains modernes acquis par la SNTF, ces derniers mois, ont été également ciblés, comme en témoignent les vitres brisées ».

Le train «CORADIA» avait été ciblé, après deux jours de sa mise en service (mars dernier), par des jets de pierre, ce qui est «inacceptable», a-t-il estimé. Il est à rappeler enfin, que la SNTF avait révélé lors de sa dernière campagne de sensibilisation, sur les risques que représentent les passages à niveau et que la réparation des vitres avait coûté, de février à septembre de l’année en cours, plus de 26 millions de Dinars en raison du phénomène des jets de pierre au passage des trains. 1.378 cas de jet de pierres sur des trains ont été recensés depuis 2013 jusqu’à septembre dernier, causant des blessures à 163 voyageurs et agents de la SNTF.

Alger: Samir Hamiche