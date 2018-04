Petit rappel aux «mémoires courtes»

«Les travaux de réaménagement de l’ex-hôtel Château Neuf d’Oran, seront lancés très prochainement». Cette annonce, que l’on entend depuis déjà plus de trois ans, est à chaque fois servie en rengaine à une opinion locale qui ne se fait guère plus d’illusions. Les dernières informations sur le sujet, livrées l’an dernier par la Direction de l’urbanisme, faisaient état d’un lancement imminent des travaux de reconversion de la carcasse en siège administratif pour l’APC d’Oran. Des travaux, précisait-on, qui ont été confiés à un groupement d’entreprise algéro-turc impliquant l’opérateur Kayi-Bil Yap. Ce dernier, a, il est vrai, bien fait ses preuves en prenant en charge comme il se doit le chantier de finition de la grande mosquée d’Oran. Un projet, rappelons-le, qui a traîné plus de deux décennies durant. Selon les sources proches du dossier, ces travaux de réaménagement de l’ex-hôtel Château Neuf, s’étaleront sur 20 mois. Il faut aussi rappeler, que ce projet de reconversion de l’hôtel Château Neuf en futur siège de l’APC, avait bénéficié d’une première enveloppe d’un montant de 1 milliard de DA annoncé, au détour d’une visite en 2007 du président de la République à Oran. Plus tard, ce même projet allait bénéficier d’une rallonge supplémentaire de un milliard de DA «accordée» cette fois par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, de passage à Oran. Ce projet, disait-on en 2010, allait être lancé avant la fin de juin 2012. Puis, en janvier 2013, on apprenait que la Commission nationale des marchés publics avait rejeté le dossier pour on ne sait trop quelles raisons compréhensibles pour le grand public. Et depuis, presque chaque année depuis dix ans, on allait annoncer une hypothétique relance du projet. Mais c’était sans compter sur les lourdeurs administratives, et surtout sur les défaillances et les lacunes évidentes marquant souvent les étapes de maturation des projets. L’étude et la finalisation d’un cahier de charges pour cette opération spécifique de transformation d’une carcasse d’Hôtel en siège de Mairie, relevait, selon des experts locaux, d’une «prouesse technique» et d’un défi architectural difficile à relever face aux contraintes et aux paramètres imposés par cette carcasse de béton qui ne cesse de narguer les Oranais. L’ex-hôtel Château Neuf, cette tour de béton d’une quinzaine d’étages, se dressant à proximité d’un site historique, le Palais du Bey a toujours posé un problème crucial d’intégration au paysage urbain du centre de la ville. Une proposition de démolition, soutenue par des experts et une bonne frange de la société civile, a évidemment été écartée. Quelques opérateurs, privés ou publics dont la Sonatrach, se sont à un certain moment, avancés en acquéreur potentiel de la tour, avant de se désister. Et c’est en avril 2004, il y a déjà quatorze ans, jour pour jour, que les élus de l’APC de l’époque, avancèrent l’idée de récupérer la bâtisse pour en faire un siège secondaire de la Mairie. Après une première «étude» de faisabilité, commandée et semble-t-il grassement payée à un bureau belge Cerau Roose. Depuis,»l’eau allait couler sous les ponts…» Et cette carcasse de tour du Château Neuf fêtera bientôt ses cinquante ans d’existence sous le ciel oranais bercé par le vent des turpitudes et des amères illusions.

Par S.Benali