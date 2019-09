<span style='text-decoration: underline;'>CHAN 2020 - Eliminatoires (aller)</span>:<br><span style='color:red;'>Peu audacieuse, l’Algérie  se fait accrocher par le Maroc</span>

La sélection algérienne des joueurs locaux (A’), peu audacieuse, s’est contentée d’un nul vierge contre son homologue marocaine (0-0), en match disputé samedi soir au stade Mustapha Tchaker de Blida, dans le cadre des éliminatoires (aller) du prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2020), dont la phase finale aura lieu au Cameroun.

Confrontés à un tenant du titre entreprenant, qui n’avait nullement froid aux yeux, Les Verts ont évité en effet de prendre trop de risques, considérant peut-être que cela aurait pu leur coûter très cher. Les Marocains ont pratiqué en effet un jeu ouvert, même s’ils n’avaient pas l’avantage du terrain, et semblaient guetter de la moindre occasion pour marquer. Ce n’est qu’en toute fin de match que le coach Ludovic Batelli s’est décidé à abattre quelques cartes offensives, en incorporant notamment l’Usmiste Zakaria Benchaâ et le Paciste Adem Zorgane, mais sans que cela n’apporte le moindre changement au score. De leur côté, les Marocains du coach Lhoussine Ammouta se sont montrés dangereux essentiellement sur les balles arrêtées, comme ce fut le cas à la 38′, avec ce corner admirablement bien botté par Omar Namsaoui, pour Soufiane Bouftini, dont la tête piquée avait failli surprendre le gardien algérien, Gaya Merbah. Ce même Namsaoui s’était montré dangereux y compris sur coup franc direct, comme ce fut le cas dans le dernier quart d’heure de la rencontre, où il avait failli surprendre le portier des Verts d’environ 25 mètres. Le ballon du N20 marocain était en effet très bien travaillé, sauf qu’il s’était dérobé du cadre au dernier moment, sortant légèrement à côté du montant gauche. Le match retour est prévu le 18 octobre prochain au Maroc, et grâce au bon résultat réussi à l’aller, c’est le tenant du titre qui partira favori.