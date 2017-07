<span style='text-decoration: underline;'>Mercato</span>:<br><span style='color:red;'>Piqué assure que Neymar reste au Barça, les internautes s’en amusent</span>

C’est peut-être la fin du feuilleton le plus haletant du mercato estival, un simple coup de bluff ou un énième retournement de situation. Dimanche soir, le défenseur espagnol Gerard Piqué est venu mettre son grain de sel dans le dossier Neymar, toujours en balance entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.

Sur ses réseaux sociaux, il a posté une photo dans laquelle il apparaît en compagnie de son coéquipier brésilien, tout sourire. Un cliché qui totalise déjà plus de 750 000 «likes» sur Instagram et 105 000 retweets sur Twitter.

«Se queda (Il reste)», a indiqué en légende celui qui est considéré comme l’un des principaux leaders du vestiaire catalan. Même s’il n’est pas le capitaine du Barça, Gerard Piqué joue son rôle à fond pour convaincre Neymar de ne pas céder aux sirènes parisiennes, comme le font également Luis Suárez et Lionel Messi. Selon le quotidien espagnol Sport, l’Uruguayen et l’Argentin procèdent depuis plusieurs joueurs à un intense travail de lobbying auprès du Brésilien.

Le PSG raillé sur Twitter

Dans ce dossier, la situation semble évoluer radicalement d’heure en heure. D’après Le Parisien, le club de la capitale reste optimiste et entend bien finaliser l’arrivée du Brésilien avant la fin du mois de juillet, alors que l’entraîneur barcelonais Ernesto Valverde a assuré dimanche que son attaquant ne changerait pas de club cet été. Neymar, lui, continue d’entretenir le flou et il n’a pas souhaité répondre aux questions des journalistes après la victoire en amical du Barça contre la Juventus (2-1) dans la nuit de samedi à dimanche.

En attendant la fin de ce feuilleton, nombreux sont ceux qui se délectent du message envoyé par Piqué et qui en profitent pour gentiment chambrer le PSG à coups de détournements. De quoi mettre à rude épreuve les nerfs des supporters parisiens, qui voient en Neymar un moyen de prendre leur revanche sur le Barça, qui leur avait infligé la fameuse «remontada» (6-1) la saison dernière en huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Des internautes ont également trouvé un flocage pour le nouveau maillot extérieur du PSG. Pas sûr qu’il plaise beaucoup à Nasser Al-Khelaïfi.