<span style='text-decoration: underline;'>Usine de montage de véhicules Volkswagen à Relizane </span>:<br><span style='color:red;'>Placement de 437 jeunes dans des postes permanents</span>

Pas moins de 427 jeunes ont été placés dans des postes d’emploi permanents à l’usine «Sovac» de montage de véhicules de la marque allemande «Volkswagen» de Relizane, a-t-on appris dimanche auprès de l’agence de wilaya de l’emploi.

Le chargé de l’information de cette direction, Abdelkader Douis, a indiqué à l’APS que ces jeunes sont employés dans plusieurs spécialités dont la mécanique, l’électricité auto, la peinture, la carrosserie et la sécurité. L’agence a recensé 3.090 demandes d’emploi inscrites et organisé des rendez-vous d’embauche pour permettre aux intéressés de décrocher des postes permanents à l’usine Volkswagen. Les demandeurs d’emploi sont résidents dans plusieurs régions de la wilaya dont Relizane, Oued Rhiou, Ammi Moussa et Mazouna. L’usine de montage de véhicules Volkswagen qui s’étend sur une superficie de 150 hectares située dans la zone industrielle de Sidi Khettab, au nord de la wilaya, a été créée dans le cadre du partenariat algéro-allemand en vertu d’un protocole d’accord signé entre le groupe Sovac et la firme allemande Wolkswagen. La capacité productive de l’usine, inaugurée en juillet dernier, a atteint 12.000 unités los de sa première année de production et sera revue à la hausse à 100.000 véhicules par an dans cinq ans. Il s’agit des véhicules utilitaires et touristiques des deux marques «Skoda» et «Seat». L’usine contribuera à fournir 1.200 emplois à la population de la région et des wilayas limitrophes.