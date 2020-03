<span style='text-decoration: underline;'>M’sila</span>:<br><span style='color:red;'>Placement sous contrôle judiciaire du responsable de l’annexe de l’agence foncière de Hammam Delaa et d’un employé du cadastre</span>

Placement sous contrôle judiciaire du responsable de l’annexe de l’agence foncière de Hammam Delaa et d’un employé du cadastre

Le juge d’instruction près le tribunal de Hammam Delaa (M’sila) a ordonné lundi le placement sous contrôle judicaire du responsable de l’annexe de l’agence foncière de Hammam Delaa et un employé de la direction du cadastre dans des affaires liées à la corruption, a-t-on appris mardi d’une source judicaire.

Les deux individus sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, dont «faux et usage de faux», «fausse déclaration et destruction d’archives» et «faux témoignages», a précisé la même source, relevant que 17 personnes ont été entendues par le juge d’instruction dans cette affaire. Une enquête interne sur cette affaire de détournement frauduleux du foncier dans la commune de Hammam Delaa a été déclenchée en 2019 par les services de la wilaya. Elle a été confiée par la suite aux services de la Gendarmerie nationale, a-t-on expliqué.