<span style='text-decoration: underline;'>Edification d’un État de droit et d’une économie forte</span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour capter les capacités de la diaspora </span>

Le recours aux compétences dont disposent les membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, n’est pas toujours pris en compte et en sa juste valeur, et ce, que ce soit sur le plan politique ou économique.

C’ est le constat qu’a fait, hier, le président du Réseau des algériens diplômés des grandes Ecoles (REAGE), Fateh Ouazzani, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale. M. Ouazzani a ainsi plaidé à «capter» et à prendre en considération les compétences de la diaspora algérienne dans l’objectif visant à l’avènement d’un État de droit et d’une économie forte et prospère.

«Ce que peut faire la diaspora algérienne ou la communauté algérienne de l’étranger, c’est ni plus ni moins ce que font les autres communautés pour leurs pays d’origine; aujourd’hui, dans le monde, on considère qu’il y a un sixième pays qu’on appelle la diaspora. Ce sixième pays compte à peu près 300 millions de personnes dans le monde».

Pour lui, les diasporas d’une manière plus globale, génèrent un afflux financier oscillant entre 400 et 500 milliards avec les pays d’origine. Revenant à ce que peut faire la diaspora algérienne, M. Ouazzani a fait une comparaison avec les cas d’autres pays.

«Je prends comme exemple d’autres diasporas, puisque ça fonctionne très bien, comme les diasporas indienne, chinoise, et plus près de chez nous la diaspora marocaine», a-t-il déclaré.

En Afrique, l’invité de la chaîne III a affirmé dans ce Continent, il y a un certain nombre de pays qui mettent en place des cadres favorisant cette coopération avec leurs diasporas, tels que l’Ethiopie, le Kenya, Rwanda, le Sénégal…

Quant à la diaspora algérienne, M. Ouazzani a affirmé que celle-ci a un fort attachement à l’Algérie. Il a estimé que notre diaspora dispose de capacité intellectuelle et professionnelle, précisant que «sur les sept millions d’Algériens qui sont à l’étranger, dont cinq sont basés en l’Europe, on compte aujourd’hui entre 500 000 et 600 000 cadres, universitaires, chefs d’entreprises et ceux qui exercent des professions libérales, entre autres. Dans ce sillage, le président de REAGE, a ajouté également, que la diaspora algérienne dispose de capacité de décision et d’investissement. «Le nombre de décideurs d’origine algérienne, ont l’estime entre 3000 et 5000 membres; ce sont des gens qui décident, ayant une capacité de décision», a-t-il argué.

Sur le plan économique et s’agissant notamment des chiffres du montant qu’envoie la diaspora algérienne au pays, à savoir deux milliards de dollars par an, qui est considéré comme insignifiant par rapport à d’autres pays, le responsable a affirmé qu’il y a deux facteurs derrière ces chiffres.

«Le premier facteur est lié à l’information et d’habitude; on estime aujourd’hui, que la diaspora algérienne génère un afflux de 2 à 3 milliards de dollars par an. Il s’agit généralement des aides aux familles ou des investissements familiaux pour l’achat des maisons et des terrains. Mais il y a pas peu d’investissement productif», a déploré M. Ouazzani.

Ce dernier, concernant l’investissement productif, déplore l’absence d’un cadre réglementaire, institutionnel. Un fait qui a été aggravé par l’absence de confiance qui s’est érodée dans le temps.

«Durant les années 2000, il y a un marketing politique où un appel a été lancé à l’adresse de la diaspora; on l’a encouragée, il y a eu de belles déclarations, forums…», a-t-il rappelé. M. Ouazzani a estimé que les résultats de ces opérations sont malheureusement maigres.

Samir Hamiche