<span style='text-decoration: underline;'>Foncier industriel</span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour la création d’un site électronique</span>

Le président de la chambre nationale des notaires, Rachid Berdane a plaidé, jeudi à Oran, pour la création d’un site électronique des actes de propriété pour instaurer de la transparence dans le transfert de la propriété.

Un tel site permettra la gestion une meilleure et rapide gestion du foncier et une précision à l’ère de la sécurité foncière légale, a souligné Rachid Bourdane dans une déclaration à la presse en marge d’une rencontre régionale d’étude sur le foncier et investissement industriel, organisée par le club des entrepreneurs et investisseurs d’Oran. Cet outil électronique permet aux citoyens l’accès plus rapidement aux informations sur les transactions foncières et mieux connaitre le marché de l’immobilier en Algérie, a soutenu le professeur Berdane, ajoutant que la numérisation est devenu une obligation et non un choix.

L’intervenant a affirmé que les notaires comme officiers publics sont disposés pour concrétiser la politique économique de l’Etat et ont les moyens de concrétiser l’économie numérique, signalant que le portail électronique créé dernièrement avec le concours d’autres services permet de fonder des sociétés à distance en l’espace de trois jours. Lors de cette rencontre, à laquelle ont assisté des investisseurs de l’ouest du pays, le directeur de la conservation foncière et du cadastre à la direction des domaines, Arzani Farid a présenté un exposé sur les différentes étapes de concrétisation et de modernisation des conservations foncières du pays, lancé en 2016 et qui sera ponctué par la création d’un centre national de traitement de l’information foncière.

En ouverture de cette rencontre, le wali d’Oran, Mouloud Cherifi a présenté un aperçu sur les moyens dont disposent Oran dans le domaine de l’investissement dont la disponibilité du foncier industriel.