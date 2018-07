<span style='text-decoration: underline;'>Abdelkader Messahel à Washington </span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour la diversité et la tolérance religieuse</span>

Prenant part jeudi au sommet sur la liberté religieuse, organisé par le département d’Etat américain, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, a loué le modèle algérien en matière de diversité et tolérance religieuse et de vivre ensemble.

Le ministre, qui intervenait devant une assistance composée de 80 délégations, a affirmé que l’Algérie en tant que terre d’Islam, a donné à la chrétienneté l’illustre théologien, Saint Augustin et à l’humanité l’Emir Abdelkader qui a sauvé des milliers de Chrétiens lors de son exil à Damas.

Il a rappelé à cette occasion, l’imposant symposium international sur l’œuvre de Saint Augustin et sa contribution à l’enrichissement de la pensée et la foi chrétiennes, organisé en Algérie en 2001.

Ainsi, le MAE algérien a plaidé en faveur de la paix, la diversité et la réconciliation, les garanties constitutionnelles des libertés de conscience, d’opinion et d’exercice du culte en Algérie, en soulignant que la religion ne doit en aucun cas «devenir un espace de confrontation».

Enchainant dans le même sillage, le ministre a également indiqué que «l’Algérie, terre d’Islam, a, tout autant, une histoire dans laquelle la religion judaïque et ses adeptes, autochtones comme réfugiés fuyant notamment l’inquisition, y avaient trouvé leur place et s’y étaient épanouis, comme en témoigne la tombe et le mausolée de l’un des rabbins les plus renommés au monde se trouvant à Tlemcen, en Algérie et qui sont régulièrement visités par des ressortissants étrangers de confession juive».

Il a aussi rappelé que l’Algérie a toujours tenu à prendre en charge les préoccupations liées à la construction d’un Etat moderne et d’une nation tolérante fondés sur les valeurs identitaires du peuple algérien, dont celles portées par la religion musulmane elle-même, laquelle enseigne qu’il n’y a «nulle contrainte en religion», ainsi que sur les valeurs universelles qui unissent aujourd’hui la communauté internationale et l’humanité toute entière. Cette préoccupation, a-t-il ajouté, a été affirmée précocement et avec beaucoup de conviction et de vision par l’Appel lançant la Révolution du 1er Novembre 1954, dans lequel il avait été établi comme objectif de la lutte de libération nationale, la création d’un Etat démocratique et social fondé, notamment, sur «le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de races ou de confessions».

La liberté de conscience et de culte garantie par la Constitution algérienne

Pour ce qui est de la liberté religieuse et de conscience, ainsi que la situation de la pratique du culte en Algérie, le ministre a mis en exergue les textes de loi de la Constitution qui garantissent la liberté de conscience.

M. Messahel a rappelé les dispositions de l’article 42 de la Constitution algérienne qui stipule que «La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables. La liberté d’exercice du culte est garantie dans le respect de la loi». Il a tenu à souligner, que la réunion de Washington «intervient dans un contexte international marqué par la montée des intolérances de toutes natures, par la xénophobie, l’islamophobie et un amalgame dévastateur entre la religion musulmane et le fléau du terrorisme».

Le MAE a souligné «l’attachement du législateur comme des institutions algériennes chargées de l’application de la loi à veiller à la réunion de toutes les conditions requises pour favoriser les libertés consacrées par la Constitution et les lois de la République». Il a indiqué «qu’en Algérie, l’exercice du culte, musulman ou autre, se fait dans le cadre de la loi qui est opposable à l’ensemble des citoyens et concerne l’ensemble des religions». Il a précisé que «les lois algériennes sont conformes dans leur énoncé aux engagements internationaux pris par l’Algérie et à leurs dispositions relatives à l’exercice de la liberté de religion, en accordant un traitement légal à la religion musulmane et aux autres religions». «Le ministère en charge du culte, ne s’appelle d’ailleurs pas ministère des Affaires islamiques, mais le ministère des Affaires religieuses et des Waqfs» a-t-il ajouté. «C’est dans cette logique et à cette fin que s’inscrivent les politiques, stratégies, programmes d’action et initiatives mis en œuvre par l’Etat algérien. La tolérance, la modération, le dialogue, la négociation, l’inclusion, l’égalité des chances et des opportunités, la justice sociale, la concorde civile, la réconciliation nationale et le vivre ensemble en paix sont, à cet égard, les vecteurs porteurs de cette démarche que l’Algérie s’est choisis pour asseoir durablement la paix, la sécurité, la fraternité et l’égalité entre tous ses citoyens» a conclu M. Messahel.

Alger: Samir Hamiche