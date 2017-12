<span style='text-decoration: underline;'>Afin de les adapter avec la conjoncture économique </span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour la révision des articles de loi sur la concurrence</span>

De nombreux articles de loi qui encadrent la concurrence ne sont pas en concomitance avec l’actuelle conjecture économique de l’Algérie, mise à rude épreuve depuis la chute des prix de pétrole.

Pour remédier à cette situation, le président du Conseil de la concurrence Amara Zitouni, a plaidé hier pour la révision de «la plupart des articles de l’ordonnance N°03-03 sur la Concurrence afin d’actualiser ce texte de loi, l’adapter aux développements de la conjoncture économique nationale et internationale et le mettre en conformité avec la nouvelle Constitution qui a consacré les principes de la concurrence loyale sur le marché». Intervenant en marge d’une Journée d’études organisée par le Conseil sur le rôle de la concurrence dans la protection du pouvoir d’achat et la préservation et la création de l’emploi, le responsable a affirmé que «près de 70% des articles de l’ordonnance 03-03 relative à la concurrence, doivent être amendés en vue de les actualiser et de les adapter aux développements de la conjoncture économique nationale et internationale et de les mettre en adéquation avec le contenu de la nouvelle Constitution consacrant les principes de la concurrence loyale sur le marché.

Le Conseil de la concurrence a informé, sur la base d’une étude réalisée par des experts recommandant la nécessité de revoir le texte législatif en vigueur, les pouvoirs publics «des difficultés rencontrées et des insuffisances de cette loi» a-t-il ajouté. M. Zitouni a souligné également, la nécessité de mettre en adéquation ce texte avec le contenu de la nouvelle Constitution qui a consacré le principe de la liberté d’investissement et de commerce à travers l’interdiction du monopole et de la concurrence déloyale, la non-discrimination entre les entreprises publiques et privées et la protection du droit des consommateurs. La loi en vigueur, «contient beaucoup de vides juridiques et d’articles contradictoires, ce qui rend très difficile son application sur le terrain», a-t-il affirmé proposant, dans ce sens, «la réactualisation de certains articles, la révision d’autres et l’introduction de nouveaux articles en vue de remédier à ces failles». Concernant la Journée d’études, M. Zitouni a indiqué que le choix du thème «a été imposé par le contexte économique actuel et la crise engendrée par le recul des cours du pétrole», ajoutant qu’il vise à faire contribuer le Conseil dans le débat sur «les mécanismes de sortir le plus rapidement et le plus efficacement possible de la crise, tout en limitant les effets néfastes». «Le respect rigoureux des règles de la concurrence loyale constitue un catalyseur pour la relance de l’économie nationale et l’entreprise en termes de croissance, de création d’emplois et de protection du pouvoir d’achat du citoyen en garantissant une stabilité des prix, un approvisionnement suffisant et une qualité de produits et de prestations», a-t-il souligné.

L’expert économique, Mohamed Chrif Belmihoub, a estimé de son côté, que le climat économique en Algérie, «n’est pas suffisamment compétitif», citant le système des licences d’importation qui, selon lui, «limite la concurrence», en raison du monopole de l’importation par une short liste d’opérateurs et la bureaucratie imposée pour l’obtention des licences. Pour lui, le système des appels d’offres était «meilleur et plus compétitif». Intervenant sur la concurrence de l’économie parallèle, le directeur de recherche au Centre de recherche pour l’économie appliquée et le développement (CREAD), Mohamed Saib Missat, a estimé que l’économie parallèle est un phénomène qui existe dans toutes les économies du monde, y compris les plus développées, ajoutant qu’en dépit de ses inconvénients au plan de l’évasion fiscale, elle reste créatrice d’emplois et contribue grandement au PIB des grands pays. Il a révélé que le CREAD se penche, depuis presque une année, sur l’élaboration d’une étude sur l’économie parallèle en Algérie afin d’en définir le volume, la nature et les causes, ce qui permettra, a-t-il dit, de mieux l’appréhender et proposer les mécanismes de sa maitrise. Les résultats de cette étude seront publiés ultérieurement, a ajouté M. Missat. Pour rappel, le Conseil de la concurrence, fondé en 1995 et réactivé en 2013 après 10 ans d’arrêt, est considéré comme une autorité administrative autonome qui agit au nom et pour le compte de l’Etat pour faire respecter les règles de la concurrence.

Alger: Samir Hamiche