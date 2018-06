<span style='text-decoration: underline;'>5ème édition des Journées du marketing hôtelier </span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour l’introduction du digital dans le secteur du tourisme</span>

L’Agence de communication RH. International communication, spécialisée dans l’événementielle, a organisé hier à l’hôtel El Aurassi, la 5ème édition des Journées Marketing hôtelier.

Selon le directeur général de RH. Internationale Rachid Hassas, son agence vise notamment à travers l’organisation de ce genre d’évènement, de réinventer et proposer de nouveaux services qui facilitent la vie de ses clients, comment garder un savoir-faire et se réinventer complètement. «Cela ne concerne pas uniquement les grandes chaines» souligne l’intervenant. Pour M. Hassas, les hôtels doivent être en «capacité d’attirer les meilleurs talents dans leur hôtel» pour «garantir» un niveau de service incroyable auprès de leurs clients.

«Ils doivent créer ce sentiment de fierté de travailler dans leur hôtel pour partager un objectif de réussite autour du client. La nouvelle génération ne travaille plus pour un patron, mais pour un projet ambitieux au bénéfice des clients incarnés par un leader qui les aidera à grandir et leur donner les moyens d’accomplir leur mission» estime l’intervenant. Pour ceux qui n’ont pas encore pris le train en marche, il ne faut plus tarder maintenant. «Le Digital et les nouvelles technologies se développent à très grande vitesse.

Les outils connectés, la réalité virtuelle, vont devenir des outils de notre quotidien qui vont nous conditionner dans notre façon de vivre et de consommer, lance M. Hassas qui dira encore que l’hôtellerie de luxe n’y échappera pas. Pour l’initiateur de cet évènement, le digital et l’internet, depuis leur arrivée, transforment notre mode de vie et notre façon de consommer comme à chaque apparition d’un tel progrès. C’est ainsi, et c’est inévitable. L’hôtellerie ne peut pas fermer les yeux sur le digital et l’importance du Smartphone dans la vie de ses clients. Il faut l’intégrer dans le service. Trop peu d’hôtels en prennent conscience et attendent de voir ce que fait la concurrence.

La dimension digitale peut améliorer l’expérience du client au sein de l’hôtel depuis son accueil jusqu’à son départ de l’hôtel. «De nouveaux comportements, liés par ailleurs aux réseaux sociaux, arrivent sur le marché de l’hôtellerie et créent ainsi un rapport différent avec l’hôtellerie de luxe. La façon de consommer l’hôtellerie évolue. Il suffit de se rendre à Dubaï ou en Chine pour s’en apercevoir. Cette clientèle habituée à cette hôtellerie qui est de plus en plus présente, s’attend aussi à une évolution des offres des hôtels, souligne M. Hassas.

«L’hôtel comme lieu de convivialité et comme lieu de déploiement du touriste à la découverte des espaces extérieurs, en quête d’une sociabilité propice à la rencontre avec l’autre, dans sa différence naturelle, sans fards et sans artifices», conclut-on. Pour sa part, le représentant du ministère du Tourisme et de l’artisanat, a rappelé les efforts engagés par l’Etat pour le développement du secteur du tourisme considéré, selon lui, comme un levier pour le développement économique. Il citera entre autre, le Schéma directeur du développement du tourisme, initié en 2008 et qui s’étalera jusqu’à 2030.

Alger: Samir Hamiche