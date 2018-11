<span style='text-decoration: underline;'>Exporter et s’implanter dans les marchés internationaux </span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour un accompagnement bancaire et logistique</span>

Plaidoyer pour un accompagnement bancaire et logistique

Exporter et s’implanter dans les marchés internationaux : Plaidoyer pour un accompagnement bancaire et logistique

Le président de l’Association nationale des exportateurs Algériens (ANEXAL), Ali Bey Naceri, a appelé les autorités à accompagner les entreprises et opérateurs économiques algériens dans leur quête d’exporter leurs produits vers d’autres pays.

Qualifiant de réussie la participation algérienne à la foire de Nouakchatt où 170 entreprises exportatrices algériennes étaient présentes, le président de l’ANEXAL qui intervenait hier sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale, a plaidé pour l’accompagnement des exportateurs algériens.

Pour l’invité de la chaîne III, les exportateurs algériens ont besoin d’un accompagnement bancaire, financier et logistique afin de s’imposer dans les marchés internationaux.

«Les exportateurs algériens sont en train de se mettre en ordre de bataille et c’est à l’Etat maintenant de synchroniser, coordonner et faciliter une politique d’accompagnement logistique et bancaire, dont les opérateurs économiques ont grandement besoin pour investir durablement les marchés à l’étranger» a-t-il déclaré.

«Afin de gagner des marchés, il est impératif pour les exportateurs nationaux, de pouvoir disposer d’un accompagnement financier à l’étranger, il ne peut en être autrement» affirme-t-il.

Pour ce qui est de la participation de l’Algérie à la foire de Nouakchott (Mauritanie), M. Ali Bey Naceri a indiqué que lors du déroulement de cet évènement, de nombreux contacts avaient été établis avec des partenaires mauritaniens, ajoutant que celui-ci avait donné lieu à la création d’un Conseil d’affaires Algéro-Mauritanien. «L’intérêt de la présence sur le marché mauritanien, un pays qui n’importe actuellement d’Algérie que du sucre et de la datte, devrait selon lui, permettre de révéler toutes les lacunes en matière d’exportation, qu’il s’agisse de la maitrise de la logistique ou de la maitrise financière» a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: « Parmi ces lacunes, le président de l’ANEXAL observe que l’Algérie n’exploite que 10% des 6.300 km de frontières avec le reste de l’Afrique. Il faut réaliser dans un premier stade, de trois plateformes économiques dans les régions Est, Ouest et du Centre, à partir desquels des importateurs pourraient venir s’approvisionner en produits nationaux». Il a affirmé par ailleurs, que l’inauguration de cette foire avait permis une réappropriation du marché mauritanien, que nous avions perdu depuis longtemps».

Le président de l’ANEXAL relève que «la présence en force des exportateurs nationaux à cette exposition commerciale, reflète leur grand intérêt à promouvoir leurs productions, autant en direction de la Mauritanie, que vers les pays du Continent».

M. Naceri affirme qu’afin de réussir ce challenge, il faut réunir un certain nombre de préalables. «En plus de la nécessaire réforme de la réglementation des changes, il insiste une fois encore, sur la nécessaire présence d’annexes des banques algériennes dans les pays ouverts aux produits algériens» a-t-il conclu.

Alger: Samir Hamiche