<span style='text-decoration: underline;'>Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour un plan de collecte des documents relatifs à la guerre de libération nationale</span>

Des historiens et moudjahidine se sont accordés, lundi lors d’une rencontre à Blida, sur l’impérative élaboration d’un plan permettant la collecte des documents relatifs à la guerre de libération nationale en vue d’en constituer une base de données à l’avenir pour l’écriture de l’histoire de la Révolution nationale.

«Une grande partie de la documentation relative à la guerre de libération ne se trouve pas actuellement en possession des chercheurs versés dans l’écriture de l’histoire, mais au niveau de centres d’archives en Algérie ou à l’étranger», a déclaré, à ce propos à l’APS, le président de l’Union des historiens algérien, Youcef Menasri, en marge d’une journée d’études sur «La Wilaya IV historique et son rôle durant la glorieuse guerre de libération». Selon M. Menasri, «contrairement aux archives se trouvant à l’étranger qui sont bien organisées et faciles à consulter, en application des lois en vigueur, exception faite de certaines archives que l’on ne peut consulter qu’après un certain temps», les archives nationales sont «dispersées dans des lieux souvent inconnus, hormis celles se trouvant dans certains bureaux d’archives, très difficiles d’accès», a-t-il déploré. D’où l’appel lancé par cet historien pour la constitution d’équipes de recherches financées par le ministère de l’Enseignement supérieur ou d’autres ministères concernés, en vue de «photographier ces archives et les conserver dans des centres de recherche sécurisés afin de les mettre à disposition des chercheurs et historiens du domaine.» Pour Youcef Menasri, il est impératif de «faire connaître au peuple algérien, dont la génération montante notamment, tous les chouhada de Novembre et de ne pas se concentrer seulement sur les chefs connus de notre Révolution». L’adjoint militaire du commandant de la Wilaya IV historique, Lakhdar Bouregâa, a invité les historiens à ne pas se concentrer juste sur les événements phares de la guerre de libération nationale et de laisser de côté les détails qui, a-t-il soutenu, «sont à la base de l’écriture de toute histoire». «Les grandes batailles menées par les moudjahidine doivent faire l’objet d’études académiques, parallèlement à l’examen des plans militaires adoptés par chacune d’elles», a estimé, pour sa part, Djamel Yahiaoui, maître de conférences à l’université d’Alger 2.