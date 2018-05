<span style='text-decoration: underline;'>Réunion ministérielle tripartite à Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour une solution politique à la crise libyenne</span>

Les travaux de la réunion ministérielle tripartite sur la Libye se sont poursuivis hier à Alger, avec la participation aux côtés du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, ses homologues égyptien et tunisien.

Cette réunion, organisée dans le cadre d’une série de concertations entre les trois pays sur la situation qui prévaut en Libye, vise à trouver une solution politique au conflit qui ravage le pays depuis la chute de Mouammar Kadhafi.

Les trois pays cherchent à travers les différentes rencontres, à rétablir la stabilité de la Libye et préserver l’unité de son peuple.

Dans ce cadre, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Chokri, a déclaré lundi dernier à Alger, que les pays du voisinage libyen (Algérie-Tunisie-Egypte), aspiraient, à la faveur du contact permanent avec le peuple libyen et ses dirigeants, à trouver une sortie de la situation de crise, à rétablir la stabilité et à préserver l’unité des territoires libyens, appelant les parties libyennes à assumer leurs missions pour un règlement pacifique de la crise dans ce pays voisin.

Et d’ajouter: «Nous veillons à réunir toutes les conditions pour permettre à l’ensemble des parties en Libye, de parvenir à un règlement à la hauteur des aspirations du peuple libyen, en trouvant des solutions purement libyennes et en unifiant les institutions militaires», appelant à œuvrer pour parvenir à un règlement qui servirait les intérêts du peuple libyen». Toute initiative proposée pour le règlement de la crise libyenne, «se fait en coordination, en concertation et avec l’approbation des parties libyennes» a-t-il indiqué, souhaitant que les concertations tenues à Alger, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, avec la participation du chef de la diplomatie tunisienne Khemaies Jhinaoui, soient «fructueuses et permettent de rétablir la stabilité dans la région en général, en Libye en particulier mais également dans les pays du voisinage».

M. Chokri a réitéré le soutien des pays du voisinage aux efforts consentis par l’envoyé de l’ONU et au plan onusien proposé en septembre dernier et adopté par le Conseil de sécurité en octobre 2017 et ce, «en œuvrant avec l’envoyé onusien à trouver un cadre pour concrétiser le processus de règlement, notamment en ce qui concerne l’organisation d’élections». «Nous aspirons, à la faveur de la coordination, de la concertation et de la coopération avec le peuple libyen et ses dirigeants politiques à rétablir la stabilité, préserver l’unité des territoires libyens et œuvrer à sortir de la situation actuelle», soulignant que «les pays doivent relever le défi lié aux éléments terroristes qui menacent la stabilité des territoires libyens et la sécurité et la stabilité de nos pays voisins et de l’ensemble de la région».

Le chef de la diplomatie égyptienne, a appelé le peuple et les dirigeants libyens, à «assumer leurs missions pour défendre l’unité de ses territoires». Les concertations se poursuivent avec toutes les parties libyennes et internationales pour encourager toutes les parties à poursuivre le dialogue autour de la plate-forme de l’accord politique et du plan de l’envoyé onusien pour reconstruire les institutions de l’Etat et leur permettre d’assumer leurs responsabilités au mieux des intérêts du peuple libyen.