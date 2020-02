<span style='text-decoration: underline;'>«Football Leaks»</span>:<br><span style='color:red;'>Plainte auprès de l’UE du hacker Rui Pinto</span>

Le hacker portugais Rui Pinto, à l’origine des «Football Leaks» et des «Luanda Leaks», a déposé une plainte auprès de l’UE contre le Portugal qu’il accuse de non respect des règles européennes en matière d’extradition, ont indiqué lundi ses avocats.

«Il y a eu plusieurs irrégularités dans l’extradition de Rui Pinto au regard de la loi européenne», notamment en ce qui concerne «le principe de (la règle de) spécialité», a affirmé Me Luisa Teixeira da Mota, l’un des avocats de Rui Pinto citée par l’AFP. Cette règle interdit en principe que la personne extradée puisse être poursuivie pour une infraction autre que celle ayant motivé la demande extradition. Or, les avocats, de Rui Pinto qui le présentent comme «un très important lanceur d’alerte européen», mettent en avant le fait que la justice portugaise poursuit le hacker pour des délits qui ne figuraient pas à l’origine dans le mandat d’arrêt européen. Rui Pinto a été extradé en mars 2019 au Portugal par la Hongrie, où il résidait, car il aurait tenté de faire chanter le fonds d’investissement Doyen Sports en exigeant entre 500.000 et un million d’euros pour cesser de publier des documents qu’il avait obtenus illégalement. Par la suite, le ministère public portugais avait demandé une extension du mandat d’arrêt, acceptée en août 2019 par la Hongrie, afin de pouvoir le poursuivre pour d’autres infractions que celles sur la base desquelles il avait été extradé. Mais malgré l’obtention de cette extension, la défense du hacker considère que la procédure est entachée d’irrégularités. Le hacker aujourd’hui âgé de 31 ans est en détention provisoire au Portugal où il attend d’être jugé notamment pour sabotage informatique, violation de correspondance ou extorsion aggravée. Par l’intermédiaire de William Bourdon, son avocat français, Rui Pinto avait engagé fin 2018 une collaboration avec le Parquet national financier français, qui avait estimé que le hacker avait permis des «développements majeurs» dans les enquêtes pour fraude fiscale qu’il a ouvertes. Plusieurs autorités européennes, dont la France et la Belgique, souhaitent à nouveau rencontrer Rui Pinto dans le but de faire avancer leurs enquêtes. Les révélations des «Football Leaks», qui ont également conduit à l’ouverture de procédures judiciaires en Belgique et en Suisse, restent à ce jour la plus importante fuite d’informations sur les coulisses du ballon rond.