<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Plainte suite au décès d’une femme après accouchement </span>

Un citoyen a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de Tissemsilt, suite au décès de son épouse lors d’un accouchement à l’établissement public hospitalier (EPH) du chef-lieu de wilaya, une mort considérée toutefois naturelle par les autorités locales. Le plaignant, originaire de Khemisti, soupçonne une négligence ayant provoqué la mort de sa femme, a-t-on appris auprès de la direction de la sûreté de wilaya. L’EPH de Tissemsilt a enregistré, dans la nuit de samedi, le décès d’une femme suite à des complications après l’accouchement d’un bébé mort-né au niveau de la polyclinique de Khemisti. Pour sa part, le directeur de wilaya de la santé et de la population a indiqué à l’APS, que la mort de cette femme est naturelle, affirmant que l’EPH n’a ménagé aucun effort pour sa prise en charge en procédant à une transfusion sanguine et en mobilisant une gynécologue et un réanimateur et tous le moyens médicaux nécessaires dont il dispose.