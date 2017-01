<span style='text-decoration: underline;'>Intempéries à El-Bayadh</span>:<br><span style='color:red;'>Plan pour la prise en charge des insuffisants rénaux</span>

Les services de la protection civile de la wilaya d’El-Bayadh ont arrêté un programme spécial pour la prise en charge des insuffisants rénaux leur permettant d’effectuer leurs séances d’hémodialyse durant cette période exceptionnelle en raison des intempéries, a-t-on appris dimanche des responsables du secteur.

Elaboré en coordination avec la direction locale du secteur de la Santé, ce programme a permis ce jour le transfert de cinq (5) malades d’El-Bayadh vers le service d’hémodialyse de l’EPH-Mohamed Boudiaf à bord d’ambulances «Tout-Terrain» pour effectuer leur séance hebdomadaire d’hémodialyse, a précisé à l’APS le directeur de la PC, Hadj Sadek Seddouk. L’établissement de santé de proximité de la commune de Brezina a, de son côté, procédé, samedi, au transfert des insuffisants rénaux de la commune d’El-Ghassoul et de localités voisines vers son service d’hémodialyse, suite à l’impossibilité des malades de se déplacer vers le centre de la commune de Boualem et l’EPH-Mohamed Boudiaf d’El-Bayadh, du fait de l’entassement de la neige sur les axes routiers bloquant la circulation, a indiqué, de son côté, le Directeur de la Santé de la wilaya, Smail Benbrahim. Ces insuffisants rénaux ont également été pris en charge en matière de restauration (déjeuner et diner), au niveau de l’établissement de santé de proximité de Brezina, a-t-il ajouté.