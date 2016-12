<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Pleine concentration sur le recrutement hivernal</span>

Après une bonne phase Aller, avec à la clé une bonne deuxième place sur le podium, la direction du club d’El Hamri, se focalise pleinement sur le marché des transferts, pour le renfort de l’effectif du Mouloudia d’Oran, par de bons éléments, capables de donner un plus, durant la seconde partie du championnat.

En effet, la direction du club est plus que jamais braquée sur ce sujet, sachant qu’il va falloir faire vite, car les bons éléments ne courent pas les rues, et les meilleurs ne sont pas à vendre. Les responsables Hamraouis, en concertation avec l’entraîneur Belatoui, ont décidé de ne pas recruter de défenseurs, puisque Aguid est finalement retenu, et Helaimia sera disponible à la phase retour, en plus du jeune Blaha, qui promet. On va donc se fixer pleinement, sur le renfort du secteur offensif. Après avoir écarté la piste de Benaldjia, des contacts on été établis avec Belameiri, attaquant du CSC, de même qu’avec un milieu offensif qui pourrait être, l’ancien joueur du MCO, Aouedj, peu utilisé cette saison par le MCA. Ce joueur pourrait officialiser avec le club d’El Hamri, dans les heures à venir, même si la direction du club ne souhaite pas dévoiler son nom. Belatoui, qui connaît ces éléments, qui lui ont été proposés, a donné on avis favorable, en affirmant que ce sont d’excellents joueurs expérimentés, pouvant apporter un plus à l’équipe. Par ailleurs, on vient d’apprendre, qu’un joueur émigré s’entraîne avec le groupe, afin d’être supervisé par le staff technique. Ce dernier, semble avoir tapé dan l’œil de Belatoui, qui pourrait le retenir, pour éventuellement intégrer l’effectif à la phase retour.

Le programme du stage dévoilé

Les Hamraoua, qui poursuivront leur préparation jusqu’à vendredi, pour se maintenir en forme, devront effectuer un stage bloqué, à partir du 4 janvier à l’hôtel « Phoenix » pour entamer les choses sérieuses, pour mieux aborder la seconde partie du championnat. Baba s’est mis d’accord avec Belatoui, pour que ce stage se déroule à Oran, suite à la réunion qui s‘est tenue entre les deux parties. Et ce, pour éviter aux joueurs des trajets hors d’Oran. Le responsable technique de l’équipe du MCO, conscient de la difficulté de la mission durant la phase retour, va profiter pleinement de cette trêve, pour mettre sa troupe dans de bonnes conditions. Pour cela, il a programmé pour ses poulains du biquotidien, dès le début du stage, avec des séances physiques, techniques et même en salle de musculation. Et pour évaluer les capacités de ses joueurs, Belatoui a programmé une joute amicale, pour le dimanche 8 janvier, qui devrait opposer son équipe à celle d’El Karma. Après ce match, le coach devra baisser la charge et faire entrer sa troupe en pleine concentration, avant la réception du CRB, lors de la première journée retour.

B.Sadek