<span style='text-decoration: underline;'>Situation financière du pays au premier semestre 2018</span>:<br><span style='color:red;'>Plus d’argent, mais les déficits persistent</span>

Le secteur privé a eu les faveurs des institutions financières du pays au premier trimestre de l’année en cours. Il a totalisé la moitié des crédits à l’économie, octroyés par les banques. Ces apports financiers à la production et aux services se sont établis à 9.408,1 milliards de dinars. Un apport appréciable, estiment les observateurs qui notent, dans le même temps, une progression significative en comparaison du pointage réalisé à fin décembre 2017. Le montant des apports à l’époque était de l’ordre de 8.880 milliards de DA. Une simple opération de soustraction, amène à tirer la conclusion d’une hausse de 528 milliards de DA. En proportion cela fait 6%. C’est assez peu, mais compte tenu de la conjoncture que traverse le pays, ces trois dernières années, les observateurs saluent les performances du système financier national.

Cela globalement, concernant les détails de ces financements, il convient de souligner une parité quasi parfaite entre le public et le privé qui ont bénéficié à presque un niveau égal des crédits bancaires. A la seule différence que la progression des financement en direction du public a été de 7,64 % alors que le privé a vu l’intérêt des banques hausser de 4,35 %.Outre cet intérêt pour l’économie, les banques ont prêté aux ménages l’équivalent de 716,4 milliards de DA à fin juin 2018, contre 656,7 milliards de DA à fin décembre 2017, d’où une augmentation de 9,1%.

Concernant l’évolution de la structure des crédits, «elle indique la prédominance des crédits à long terme, principalement les crédits accordés aux entreprises publiques du secteur de l’énergie», rapporte le document de la Banque d’Algérie. Cela dénote un niveau de confiance appréciable, ainsi qu’un engagement manifeste de la sphère financière dans l’effort d’investissement. Le document en question retient à ce propos, que «la part des crédits à court terme est passée à 26,87% à fin juin 2018 contre 25,88%à fin 2017, celle des crédits à moyen terme à 18,62 % contre 20,77% et celle des crédits à long terme à 54,51% contre 53,35%». Ces proportions donnent un sens concret à la volonté de soutenir des investissements à caractère industriel.

Le même document fait état d’une baisse du financement de l’économie, constatée entre 2015 et 2016, et souligne une relative stabilité de la liquidité bancaire. Ce nouvel état de santé est en rapport direct avec «le lancement des opérations d’open market d’injections de liquidités à partir de mars 2017, pour ensuite croître fortement, dès novembre 2017, après la mise en œuvre du financement non conventionnel», note la Banque d’Algérie. On retiendra dans le rapport de la BA, concernant la ventilation financière que «la liquidité bancaire avait atteint 1.380,6 milliards de DA à fin 2017, soit une croissance de 68,2% par rapport à son niveau de fin 2016 qui était de 821 milliards de DA. La progression est significative et l’impact aura été spectaculaire, avec en prime une meilleure irrigation de l’économie nationale. Il reste que pareille situation pourrait favoriser une hausse de l’inflation, ce qui a amené la BA à reprendre «les opérations d’open market d’absorption de la liquidité à différentes échéances en janvier 2018 et a relevé le taux de réserves obligatoires de 4% à 8% au même mois». Cette intervention a eu pour effet d’aboutir à une inflation de 4,5%, en parfaite adéquation avec les prévisions du gouvernement. Le document de la BA, précise à ce sujet que cette conduite de la politique monétaire «a stabilisé l’encours de la liquidité bancaire autour de 1.500 milliards de DA entre janvier et juin 2018».

Il y a lieu de retenir, par ailleurs une amélioration certaine de la situation de la trésorerie grâce à la hausse des prix du pétrole. Ainsi, aux 5 premiers mois de 2018, il a été enregistré des recettes fiscales pétrolières de l’ordre de 1.179 milliards de DA à fin mai 2018, contre 955,4 milliards de DA à fin mai 2017.

Ces recettes en plus d’autres apports non fiscales, ont dopé le trésor public qui a engrangé à fin mai 2018, 3.426,6 milliards de DA à fin mai 2018 contre 3.171,3 milliards de DA à fin mai 2017.

Le document de la BA nuance cette situation en relevant que «la hausse substantielle des dépenses totales qui ont atteint 4.079 milliards de DA à fin mai 2018 (contre 3.222,5 milliards de DA à fin mai 2017), a abouti à un creusement du déficit budgétaire qui a atteint 652,4 milliards de DA à fin mai 2018 contre 151,2 milliards de DA à fin mai 2017».

On aura retenu que les dépenses continuent à progresser plus vite que les recettes. Cette état de fait est appelé à se confirmer pour les six derniers mois de l’année en cours et au delà, c’est à dire en 2019. Il reste que l’embellie que connaît actuellement le marché de l’or noir est susceptible de rendre un peu plus supportable, les déficits annoncés.

Alger: Smaïl Daoudi