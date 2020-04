<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 1.400 masques de protection livrés aux hôpitaux d’Oran par l’Université USTO-MB</span>

Un nouveau lot de plus de 1.400 masques de protection produits par l’Université des sciences et de la technologie d’Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB) a été distribué ces deux derniers jours aux différents hôpitaux et établissements sanitaires de la wilaya d’Oran, dans le cadre de la prévention face au coronavirus, a-t-on appris mardi du coordinateur de cette opération.

«Toutes les structures sanitaires de la wilaya d’Oran ont bénéficié de cette action de solidarité lancée lundi au profit du personnel médical et paramédical mobilisé en cette conjoncture marquée par la propagation du virus covid-19», a précisé à l’APS le directeur de la plateforme technologique de l’USTO-MB, Amine Ilès. Avec cette nouvelle distribution, plus de 2.000 visières protégeant les yeux et le visage ont été livrées depuis le lancement de la fabrication au sein de la plateforme technologique de l’Université, a-t-il indiqué, ajoutant que la production se poursuit dans l’espoir de «renforcer davantage la protection des professionnels de la santé à Oran».

D’autres wilayas sont également ciblées à court terme, dont Tlemcen, Aïn Témouchent et Blida qui est plus la affectée par le coronavirus, a fait savoir M. Ilès. A Oran, les masques de l’USTO-MB ont été distribués, entre autres, à l’Etablissement hospitalier «1er Novembre» (EHUO), au Centre hospitalo-universitaire (CHUO), à l’Hôpital pédiatrique de Canastel, à la Protection civile, aux Etablissements publics de santé de proximité (EPSP), à l’équipe de confinement du complexe des Andalouses, et aux hôpitaux d’Aïn El-Beida, d’Aïn El-Turck et d’El-Mohgoun.

La capacité de production de la plateforme de l’USTO-MB varie entre 250 et 300 masques par jour, mobilisant douze étudiants de cette université, un autre de l’Ecole nationale polytechnique d’Oran «Maurice Audin» (ENPO-MA) et des bénévoles du secteur économique. L’équipe s’attelle également à la conception d’un prototype de cabine protégeant le praticien au moment de l’intubation du patient au bloc opératoire, et d’autres équipements intervenant dans le système d’oxygénation, a-t-on signalé.