<span style='text-decoration: underline;'>Rentrée professionnelle à Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 1.600 places pédagogiques dans les spécialités agricoles</span>

Une offre globale de plus de 1.600 places pédagogiques dans les spécialités agricoles sera assurée par la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de Chlef, au titre de la session professionnelle de février prochain, a-t-on appris, samedi du responsable local du secteur.

«La prospection des offres d’emploi assurées par le marché local du travail et autres consultations menées avec les partenaires du secteur ont donné lieu à l’affectation d’une offre de 1.661 places pédagogiques pour différentes spécialités agricoles, par rapport à la demande croissante exprimée pour la formation dans ce domaine à travers différentes communes de Chlef «, a indiqué à l’APS Hakim Azerrouk Ezerraimi. Ces offres se répartissent à raison de 254 places pour le mode par apprentissage, contre 170 offres pour le mode de formation qualifiante (destinée à tous les agriculteurs), 177 offres pour la qualification professionnelle de niveau 1 , et enfin 150 places pour les bénéficiaires de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC). M.Hakim Azerrouk Ezerraimi, qui a souligné que ses services ont adopté dans leur travail le principe «outil : formation, objectif : intégration» , a fait part , en outre, de préparatifs en cours pour la signature de plus de 50 conventions avec des opérateurs économiques et des établissements de formation afin de les impliquer dans les opérations de prospection des postes d’emploi, outre la formation des maitres d’apprentissage et des employés des entreprises économiques, en plus de l’intégration des diplômés du secteur.

Le même responsable a expliqué que la stratégie adoptée, en la matière, prend particulièrement en compte la vocation agricole de la wilaya de Chlef, outre son orientation vers le tourisme, le bâtiment et les travaux publics, des «secteurs clés dans lesquels est prévue la création de pôles de formation «. Il s’agit, en l’occurrence, a-t-il ajouté, des instituts de formation d’Oued Fodda, Ténès, et Hai El Mossalaha, programmés à être promus en pôles de formation dans les domaines de l’agriculture et l’agroalimentaire, les métiers de l’eau et le tourisme, le bâtiment et les travaux publics, a fait savoir M. Ezerraimi. A noter, qu’un nouveau CFPA (250 places) a ouvert ses portes, la semaine passée, à Tadjena, sachant que le secteur de la formation à Chlef assurera une offre globale de 5.584 postes pédagogiques au titre de la session de février prochain, qui verra l’introduction d’un nombre de nouvelles spécialités dans les archives et bibliothéconomie, montage de panneaux photovoltaïques, mécanique réparation engins des mines, et conservation et transformation des produits de la pêche.