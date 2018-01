<span style='text-decoration: underline;'>Grippe saisonnière</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 10.000 doses antigrippales utilisées à Ghardaïa</span>

Plus de 10.000 doses de vaccin antigrippal ont été utilisées à ce jour dans la wilaya de Ghardaïa au titre de la campagne 2017/2018 de vaccination contre la grippe saisonnière, a-t-on appris samedi auprès de la direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH).

L’opération qui se poursuivra durant toute la période hivernale, est menée à travers l’ensemble des établissements publics de santé de proximité (EPSP), les établissements publics hospitaliers (EPH), les centres de soins et les polycliniques et les centres de protection maternelle et infantile (PMI), selon la même source.

La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus, les malades atteints de pathologies chroniques présentant un risque élevé aux complications de la grippe, les femmes enceintes et le personnel exerçant dans le domaine de la santé, a expliqué à l’APS le DSP Ameur Benaissa .

Pas moins de 80% des doses de vaccin antigrippal destinées à la wilaya de Ghardaïa ont été consommées à travers l’ensemble des points de vaccination relevant des établissements de santé de la wilaya, a précisé le même responsable La quantité de vaccins réservés pour la wilaya de Ghardaïa est de 13.000 doses jugée «suffisante» pour satisfaire la demande en la matière, a-t-il ajouté.

Cette action de prévention a été précédée par une campagne de communication et de sensibilisation auprès des acteurs de la société lancée à travers les ondes de la radio locale, les mosquées et le milieu médicale pour expliquer les effets positifs et l’intérêt de la vaccination contre la grippe.