<span style='text-decoration: underline;'>Alger: Ain Taya</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 10.000 enfants ont bénéficié d’un programme de loisirs au «Camp El Kadous»</span>

Plus de 10.000 enfants de la wilaya d’Alger ont bénéficié d’un riche programme dans le cadre du «Festival de loisirs» organisé au «Camp El Kadous» à Ain Taya du 18 novembre 2016 au 5 janvier 2017, a-t-on appris auprés du président de la Ligue des activités de loisirs pour jeunes de la wilaya d’Alger.

Dans une déclaration à l’APS jeudi en marge de la cérémonie de clôture du festival, M. Djamel Guettai a indiqué que plus de 10.000 enfants venant des nouvelles cités et établissements éducatifs d’Alger ont bénéficié d’un riche programme de loisirs au niveau du «Camp El Kadous» avec une moyenne d’affluence dépassant les 500 enfants par jour. M.Guettai a fait savoir que la ligue a entre autre objectifs, «la création d’espaces de loisirs et d’échanges au profit des familles et des enfants et la diffusion de la culture du dialogue et de la paix au sein de la société». La première étape de la manifestation «festival de loisirs» qui s’est déroulée du 18 au 24 décembre a porté sur la présentation de programmes de loisirs et l’organisation d’une série de jeux à travers de plusieurs places publiques communales et des nouvelles cités notamment au niveau de: Chaibia, Rahmania, Tessala El Merdja, Souidania, Ouled Chebel, Douera et autres, a-t-il souligné. Quant à la deuxième et troisième étape, qui se sont déroulées du 26 décembre 2016 au 5 janvier 2017, M. Guettai a ajouté qu’elles ont été organisées au niveau du «Camp El Kadous» à Ain Taya, et ont connu un grand engouement car coïncidant avec les vacances scolaires. S’agissant du contenu des programmes de divertissement proposés aux visiteurs, la même source a indiqué que des soirées artistiques (clown, jeux de magie, jeux collectifs) et des présentations sur écran géant (films, dessins animés, rencontres sportives) ont été organisées ainsi que des jeux intellectuels et éducatifs. L’espace sécurité routière a attiré beaucoup d’enfants, a-t-il ajouté, précisant que les enfants ont pu recevoir des informations simplifiées sur la sécurité routière dans le but d’éviter les accidents de la circulation et leurs graves répercussions sur la société. La manifestion a vu la participation de plus de 300 encadreurs et animateurs dépendant de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger ainsi que des associations de l’enfance.