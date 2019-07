<span style='text-decoration: underline;'>Une fête endeuillée </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 10 décès dont 5 à Jijel en une soirée</span>

Alors qu’ils étaient en train de fêter la victoire de l’Equipe nationale algérienne face au Nigeria, 5 jeunes ont trouvé la mort dans la localité de Sidi Abdelaziz dans la wilaya de Jijel.

Le bilan de la Protection civile fait état d’un accident qui a eu lieu dans la localité de Sidi Abdelaziz dans la wilaya de Jijel soulignant que 7 jeunes âgés entre 16 ans et 22 ans ont perdu la vie ainsi que 8 autres personnes. Les jeunes étaient à bord d’une petite camionnette qui a percuté un camion de transport de blé sur la RN N°43 commune de Sidi Abdelaziz, Daïra de Chekfa. Ce bilan tragique de la nuit de dimanche à lundi dénombre encore 5 morts et 18 blessés qui ont été enregistrés à travers le territoire national, totalisant 12 décès et 18 blessés. En dépit de toutes les campagnes de sensibilisation lancées par les différents services de sécurité, les accidents de la circulation continuent d’endeuiller les familles algériennes. A rappeler que le durant le mois de juin, les éléments de la Protection civile ont enregistré plus de 130 décès et plus de 5000 blessés survenus dans des centaines d’accidents de la circulation. Afin de réduire le taux d’accidents, les différents corps de sécurité organisent tout au long de l’année des campagnes de sensibilisation auprès des automobilistes, passagers et écoliers car au vu de ces statistiques effroyables, il est nécessaire d’impliquer les familles dans l’éducation et la sensibilisation.