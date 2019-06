<span style='text-decoration: underline;'>Association «Horizon de bienfaisance pour aider les handicapés et les orphelins» </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 100 enfants circoncis</span>

Association «Horizon de bienfaisance pour aider les handicapés et les orphelins» : Plus de 100 enfants circoncis

A l’occasion de la célébration de « Laylat al-Qadr », une soirée a

été organisée par l’Association « Horizon de bienfaisance pour aider les handicapés et les orphelins » de Gdyel, en l’honneur des enfants circoncis durant le Ramadhan.

Une belle occasion pour les retrouvailles en ce mois sacré dans une ambiance qui était au rendez-vous. C’est sous un beau chapiteau décoré pour la circonstance qu’une centaine de familles a pris part à cette grandiose cérémonie animée par un groupe musical Oranais. Cette atmosphère de fête a été couronnée par la remise de cadeaux aux enfants circoncis. L’émotion était à son comble du début jusqu’à la fin. Selon le président de cette association, M Mehdene Benkhadra, cette action est organisée chaque année, durant le mois de Ramadhan. Selon lui, «c’est une initiative pour aider des familles nécessiteuses et démunies».

Benkhadra a annoncé que pas moins de 100 autres enfants, issus de différentes communes, telles que Gdyel, Hassi Mefsoukh, Benfreha, Hassi Ben-Okba, Aïn-El-Turck, Hassi Bounif et El-Kerma, ont été circoncis. « C’est une louable initiative que de se pencher sur les familles démunies en ce mois sacré et de voir des petits enfants heureux comme des anges ». Le président de cette association estime que ce genre d’initiative permet de renforcer les valeurs de la paix, de l’entente et de l’entraide. La salle polyvalente de Gdyel a vécu une soirée conviviale et inoubliable en l’honneur des enfants et de leurs familles. La cérémonie a été ponctuée de youyous stridents lancés par intermittence par des mamans fières de leurs chérubins. « La circoncision est l‘occasion de grandes réjouissances familiales », confie une mère accompagnant ses jumeaux.

Durant la soirée, des trousseaux de circoncision ont été remis aux familles. Un gala artistique a également été organisé dans une ambiance de joie, avec la présence des membres ; Benmouméne Fouzia, Ouali Khad El-Ifa, Hanifi Mansouria, Mouley Bouabdellah et Madame Bouraada Fatima (Présidente du bureau de Hassi Mefsoukh. Des chansons rythmées qui ont fait plonger l’assistance, pour ainsi dire, dans une ivresse de joie. Une soirée qui ne sera pas oubliée de sitôt par les convives et surtout par les enfants circoncis.

La fête a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, à l’image du chef de Daïra, du P/APC et autres invités de marque. Les organisateurs de cette initiative comptent perpétuer cette fête chaque année en cette occasion religieuse.

