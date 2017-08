<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 100 ha de ressources forestières ravagés par les incendies depuis début juin</span>

Plus de 100 hectares de ressources forestières ont été ravagés par les flammes à la suite de 29 incendies qui se sont déclarés dans la wilaya de Tissemsilt depuis début juin dernier, a-t-on appris auprès de la conservation des forêts.

Les feux ont détruit plus de 75 ha de pin d’Alep, plus de 20 ha de maquis et broussailles et 8 ha d’alfa et autres, a indiqué, à l’APS, le chef de bureau de la protection végétale et animale à la conservation, Rabah Araar. La conservation des forêts a enregistré la destruction de plus de 30 ha d’espaces boisés à Oued Ardjem, Souk El Had et Bousalah dans la commune de Lardjem et plus de 16,5 ha dans les forêts de Djehifa et Ain M’hamed dans la commune de Beni Lahcen. Selon la même source, les incendies ont été rapidement maîtrisés grâce à la mobilisation de moyens nécessaires importants dont des agents des forêts et de la protection civile dans la cadre du plan de wilaya de lutte contre les feux de forêts de 2017, ce qui a empêché l’extension et la propagation des flammes. A ce propos, le même responsable a signalé une augmentation des superficies forestières touchées par les incendies pendant les mois de juin et Juillet par rapport à la même période de l’année dernière, où 21 feux de forêts ont été enregistré endommageant 74.6 ha. A noter que le plan de lutte contre les feux de forêts pour l’année en cours a mobilisé 887 agents et cadres des services des forêts et de la protection civile, en plus de 20 camions citernes pour l’extinction des feux, six véhicules tout terrain, 27 voitures et 45 engins de différentes tailles et poids. Dans le plan cité, plusieurs mesures ont été prises pour la prévention des feux de forêts dont notamment l’ouverture de 133 kilomètres de pistes, l’aménagement de plus de 175 de pare-feux ainsi que la réalisation de 800 km de travaux sylvicoles entre autres. La conservation des forêts a, en coordination avec les directions de la protection civile, de l’éducation, de l’environnement et des services agricoles et la Radio locale de Tissemsilt, tracé un programme de sensibilisation comportant des rencontres d’information pour sensibiliser les population vivant à proximité des forêts à protéger les espaces forestiers, ainsi qu’à impliquer les écoles dans le travail de sensibilisation à travers l’organisation de sorties pédagogiques dans les forêts.