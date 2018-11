<span style='text-decoration: underline;'>Troubles de langage chez les élèves</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 1000 cas enregistrés durant l’année scolaire 2018</span>

Selon des sources de la Direction de la santé et suite à une étude établie par les UDS au niveau des écoles, le nombre d’élèves présentant des troubles de langage a été estimé à 1303 élèves du cycle primaire, enregistré durant l’année scolaire 2017-2018.

Ces enfants pour la plupart, sont pris en charge par des spécialistes même si la prise en charge orthophonique est de longue durée, cela n’altère pas leur scolarité comme pour d’autres pathologies, nous dirons ces mêmes sources. Toutefois, cela peut caser un handicap de l’enfant. Ce dernier se sentira amoindri par rapport à ses camardes de classe et commencera par fuir la communauté et se terrera parfois dans des silences qui sont très négatifs pour sa santé morale qui parfois peut leur provoquer un blocage psychologique.

Afin d’éviter cette situation diront les spécialistes qui parfois peut leur provoquer un blocage psychologique, il est impératif des les mettre en confiance et de leur expliquer qu’avec le temps ils arriveront à avoir une bonne prononciation.

D’un autre côté, et concernant toujours les maladies de l’enfant, on comptera pour cette même période scolaire, 767 cas de surdité légère nous expliqueront des sources de la Direction de la santé. Cette dernière et selon les explications des spécialistes, entraîne des effets non négligeables chez le comportement de l’enfant, tels les difficultés de communication sur le plan social et scolaire, ainsi que des retards de langages et des problèmes de compréhension. Là aussi l’enfant malentendant se réfugiant dans une boule qu’il refusera de quitter pour ne pas avoir à affronter la communauté. Outre le suivi médical et parfois psychologique qui s’impose, les parents ont également une grande part à jouer afin que leurs enfants puissent dépasser ce cap et se libérer du complexe dans lequel ces enfants se terrent.

F.Abdelkrim