<span style='text-decoration: underline;'>Alger</span> :<br><span style='color:red;'>Plus de 1000 personnes blessées durant l’Aïd-Al-Adha traitées dans les CHU</span>

Plus de 1000 blessés suite aux opérations d’abattage des bêtes du sacrifice, ont été traités durant les deux jours de l’Aid- Al-Adha dans les différents services des urgences médicales des CHU d’Alger, ont déclaré mardi à l’APS les responsables de ces services.

Selon les chefs de garde et le personnel des services des urgences du CHU Lamine Debaghine à Bab El Oued, du CHU Mustapha Pacha et du CHU Issad Hassani (Beni Messous), 1200 personnes blessées ont été enregistrées durant les deux jours de l’Aïd, précisant que 90 pc d’entre elles ont été blessées aux mains, aux pieds et à la tête au cours de l’opération d’écorchement de la bête de sacrifice. 10 cas d’intoxication dus à la consommation de produits périmés et à la consommation excessive de viande ont été également enregistrés outre une quinzaine de cas de fractures chez les enfants. Plus de 50 cas d’hémorragie ont été pris en charge chirurgicalement au cours de ces deux jours de l’aid, outre des complications dues au diabète et à l’hypertension outre des cas de fractures et de toxicomanie. Le même responsable a affirmé que des téléphones portables et des équipements médicaux ont été volés ce mardi dans les chambres du personnel médical de garde aux urgences du CHU Mustapha Pacha. Une plainte a été déposée auprès des services de sécurité qui ont ouvert une enquête pour identifier les auteurs. Selon une source aux urgences chirurgicales de l’hôpital Issad Hassani de Beni Messous, plus de 150 citoyens de différents âges blessés par couteau au niveau des mains et des pieds lors de l’abattage se sont présentés les premier et deuxième jour de l’aïd à ce service où les soins nécessaires leur ont été prodigués. De nombreux blessés dont des femmes ayant choisi de découper elles mêmes le mouton ont continué à affluer aux urgences dans la matinée de ce deuxième jour de l’aïd, a ajouté la même source.