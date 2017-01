<span style='text-decoration: underline;'>74,34 % concerne l’ouest du pays</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 109 tonnes de résine de cannabis saisies en 2016</span>

Depuis des années, l’Algérie fait face à une campagne programmée de nuisance et d’intimidation à travers l’inondation de son territoire par d’importantes quantités de drogues dont la grande partie est saisie à l’ouest du pays.

Alger: Samir Hamiche

D’ autant qu’il est l’un des premiers producteurs de cannabis au monde, le Maroc est pointé du doigt. Selon un bilan de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT), rendu public hier, durant l’année 2016, «plus de 109 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie dont de 74,34% dans l’ouest du pays». «Au total, 109.089,130 kg de résine de cannabis ont été saisis durant l’année 2016 dont 74,34% dans la région Ouest du pays», a précisé l’Office dans son rapport, se référant au bilan des services de lutte contre les stupéfiants (Gendarmerie nationale, DGSN et Douanes). La quantité de résine de cannabis saisie durant l’année 2016, a enregistré une baisse de 13,89% par rapport à la même période de l’année 2015, en raison surtout du renforcement du dispositif sécuritaire aux niveaux des frontières, selon une source proche de l’Office qui relève que malgré cette baisse, les quantités saisies restent «encore élevées». Le même rapport détaille que 17,29% des quantités saisies ont été enregistrées dans la région sud du pays, 6,93% dans la région Centre et 1,44% dans l’Est du pays.

S’agissant des drogues dures, la quantité d’héroïne saisie en Algérie, a fortement baissé, passant de 2.573,75 grammes en 2015 à 1.403,82 grammes en 2016, soit une baisse de 45,46%, selon le même bilan.

La quantité de cocaïne saisie, a également enregistré une baisse de 33,06% passant de 88.287,39 grammes à 59.099,41 grammes durant la même période de référence.

En revanche, les saisies des comprimés de types psychotropes, ont connu une «très forte augmentation», passant de 637.961 à 1.072.394 comprimés durant cette même période, soit une hausse de plus de 68%, dont 37,45% ont été saisis à l’Ouest du pays. S’agissant des personnes impliquées dans des affaires liées à la drogue, il y a un total de 37 000 individus concernés. Ces chiffres constituent une hausse de 44,3%, dont 226 étrangers, selon le même bilan qui fait état de 934 personnes en fuite.

Par ailleurs, parmi les personnes impliquées, 7.392 sont des trafiquants alors que 22.352 sont des usagers de résine de cannabis et que 3.898 sont des trafiquants de substances psychotropes et 3.718 autres en sont des usagers.

S’agissant du trafic des drogues dures, il concerne 158 trafiquants et 37 usagers de cocaïne, 28 trafiquants et 18 usagers d’héroïne.

Durant l’année précédente, 30.113 affaires ont été traitées contre 19.692 affaires, soit une augmentation de 52,92% par rapport à 2015.

Il y a enfin 6.773 affaires qui sont liées au trafic illicite de la drogue, 23.329 autres affaires relatives à la détention et à l’usage de drogue et 10 affaires liées à la culture de cannabis, conclut la même source.