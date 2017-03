<span style='text-decoration: underline;'>EL BAYADH </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 110 personnes présentant des symptômes d’intoxication alimentaire</span>

Plus de 110 personnes, de différents âges, présentant des symptômes d’intoxication alimentaire ont été prises en charge vendredi à l’établissement hospitalier «Mohamed Boudiaf» d’El Bayadh, a-t-on appris samedi du directeur de la santé de la wilaya. «Le service des urgences médicales de l’établissement hospitalier en question a accueilli, de vendredi soir à samedi, plus de 110 personnes dont l’état de santé renseigne sur une intoxication due à la consommation de gâteaux d’une boulangerie de la ville d’El Bayadh», a précisé Brahim Smaïn dans une déclaration à l’APS. Le même responsable a ajouté que ses services, en coordination avec ceux de la direction du commerce et de l’Algérienne des eaux (ADE), ont prélevé des échantillons de gâteaux et d’eau à des fins d’analyses pour déterminer les causes réelles des cas enregistrés. «Des victimes avaient déclaré avoir bu de l’eau après avoir consommé les gâteaux», a précisé la même source. Le directeur de la santé a rassuré que ses services «maîtrisent la situation», indiquant que toutes les victimes ont été prises en charge et ont quitté l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires. Par ailleurs, il a fait savoir que le rapport du médecin légiste pourra déterminer la cause du décès, enregistré vendredi au même établissement hospitalier. La sûreté de wilaya a ouvert, en coordination avec les directions concernées, une enquête sur cette affaire, a-t-on appris du responsable de sa cellule de communication.