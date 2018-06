<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 120 morts et près de 5000 blessés pendant le Ramadhan</span>

Plus de 120 morts et près de 5000 blessés pendant le Ramadhan

Selon un bilan de la Protection civile, les accidents de la circulation ont causé 120 décès et près de 5000 blessés durant les 28 jours passés du mois de Ramadhan.

Ainsi, le dernier bilan établi par la direction générale de la Protection civile, a enregistré durant les 28 jours de Ramadhan, plus de 4000 d’accidents engendrant la mort de 128 personnes et des blessures à 4817 autres. Un bilan demeure inférieur à ceux des années précédentes. En 2017, il a été enregistré plus de 130 morts et plus de 4000 blessés, sans oublier le mois de Ramadhan 2013 le plus meurtrier, avec un bilan très lourd soit plus de 500 morts et 8000 blessés dans plus de 13 000 accidents.

Sur ce sujet, le lieutenant Zohir Benamzal de la cellule de la communication de la Direction de la Protection civile, «le nombre d’accidents mortels est légèrement en recul par rapport au nombre compté durant les mois précédents, en raison de la prévention routière et la campagne de sensibilisation lancée par ses services, depuis le début du mois de mai».

Selon le même responsable, les causes sont multiples. Il s’agit notamment des facteurs humains, en particulier, apparaissent dans plus de 90% des accidents corporels. Le comportement humain demeure le facteur causal prépondérant à l’origine de ces accidents, avec 90% du nombre total des accidentés. L’indiscipline du conducteur et son manque de civisme s’avèrent les causes prépondérantes dans les accidents de la circulation routière.

Ainsi, plus 80% des accidents survenus pendant le mois de Ramadhan sont des collisions et des renversements. Les wilayas les plus touchées par le terrorisme routier, sont Bouira, Médéa, Biskra, Sétif, Béjaïa et Alger, pour ne citer que cela. Selon les responsables de la Protection civile, les campagnes de sensibilisation menées durant le Ramadhan, ont permis une baisse de 50% des accidents de la route, comparativement aux années précédentes. Sur ce sujet, les opérations lancées par la police et la gendarmerie, consistant à arrêter les automobilistes pour leur permettre de rompre le jeûne, était une louable initiative qui a fait baisser le nombre d’accidents.

