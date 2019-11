<span style='text-decoration: underline;'>Labours-semailles</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 13.000 ha ciblés à El Bayadh</span>

La campagne labours-semailles actuelle cible dans la wilaya d’El Bayadh plus de 13.000 hectares réservés à différentes variétés de céréales, a-t-on appris mardi auprès de la direction de wilaya des services agricoles.

Omar Remis, chef du bureau soutien et organisation de la production à la DSA a indiqué que cette campagne lancée au mois d’octobre dernier a permis, à ce jour, de labourer 1000 ha.

Dans cette opération, qui se poursuit 9.830 ha sont réservés à l’orge, 2.520 ha au blé dur, 535 ha au blé tendre et 365 ha à l’avoine. Ces terres sont répartis sur plusieurs régions de la wilaya, notamment Bougtob (4.000 ha), Boualem (2.500 ha) et Brizina (2.250 ha), a-t-il fait savoir, soulignant que secteur de l’agriculture dans la wilaya oeuvre cette année à augmenter la surface emblavée de 2000 ha cette année. La saison écoulée a vu le labours-semailles de 11.000 ha.

Parallèlement, la DSA a programmé des sorties sur le terrain aux techniciens du service vulgarisation agricole en faveur des professionnels de la filière céréales, soit 2.500 entre agriculteurs et producteurs pour les sensibiliser des moyens et méthodes de labours et de l’importance d’utilisation des semences traités ayant un bon rendement. Dans ce même contexte, elle a signé une convention avec l’Institut technique des grandes récoltes de la wilaya de Saida pour effectuer une expérience de plantation de variétés de céréales à Tesmouline et El Khaither pour tester leur rendement et leur adaptation à la nature de la région.

Cette expérience est la deuxième du genre après celle effectuée la saison précédente à Brizina pour accroitre la production céréalière dans la wilaya qui a atteint l’année dernière plus de 250.000 qx de toutes variétés. La préoccupation soulevée par les professionnels est l’inexistence d’une coopérative de céréales et légumes secs (CCLS) dans la wilaya d’El Bayadh et d’un point de vente des engrais et fertilisants les obligeant à se déplacer vers les wilayas limitrophes.