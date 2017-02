<span style='text-decoration: underline;'>Conflits individuels</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 14.000 plaintes enregistrées par l’inspection régionale du travail d’Oran</span>

Plus de 14.000 plaintes relatives à la relation de travail employé-employeur ont été enregistrées durant l’année 2016 par l’inspection régionale de travail de la région d’Oran, a-t-on appris, mardi auprès de cette institution qui couvre six wilayas de l’Ouest.

Du 1er janvier à fin décembre écoulé, quelque 14.040 plaintes ont été déposées par des employés contre leurs employeurs dans la région d’Oran. Celle-ci couvre les wilayas d’Oran, Mascara, Sidi Bel abbes, Ain Témouchent, Mostaganem, et de Tlemcen, a expliqué à l’APS l’Inspecteur régional du Travail Mohamed Bendib. Ces conflits ont été traités dans leur grande majorité, a-t-il fait savoir précisant que le peu de conflits non encore réglés «est du essentiellement à l’imprécision des adresses qui changent souvent, ce qui rend la remise des convocations difficile, mais aussi à certains employeurs, qui ne répondent pas aux convocations de l’inspection de travail».

Ces plaintes émanent surtout des travailleurs du secteur privé. «Près de 90% de ces plaintes sont déposées par des travailleurs du secteur privé, principalement ceux relevant de secteurs du bâtiment et travaux publics ainsi que celui des services», a précisé M. Bendib. La plupart de ces plaintes ont été déposées par des travailleurs en exercice ou licenciés et qui n’ont pas bénéficié de leurs droits. Le licenciement abusif, la non remise des attestations de travail ou fiches de paie, mais aussi la non déclaration à la sécurité sociale entre autres représentent les causes principales de ces conflits. Pour ce qui est des grèves ou débrayages durant l’année dernière, une vingtaine de grèves au niveau local ont été enregistrées contre 66 grèves à l’échelle nationale, touchant principalement les administrations tandis que le secteur économique a connu, pour sa part, neuf grèves, a précisé le responsable.