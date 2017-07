<span style='text-decoration: underline;'>Centre du registre de commerce </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 1400 entreprises ont déposé leurs comptes sociaux</span>

Plus de 1400 entreprises ont déposé leurs comptes sociaux

Centre du registre de commerce : Plus de 1400 entreprises ont déposé leurs comptes sociaux

Plus de 1400 entreprises ont déjà procédé à l’opération de dépôt de leurs comptes sociaux au niveau du centre du registre de commerce d’Oran depuis le début de l’opération jusqu’à ce jour. A cet effet, les opérateurs économiques sont appelés, à déposer les comptes sociaux de leurs entreprises avant la date limite réglementaire de dépôt, arrêtée au 31 juillet courant. Dans le même cadre, il a été signalé, que pour le bon déroulement de l’action en question, les bureaux du registre de commerce sont notamment ouverts tous les jours de la semaine et même le samedi, jusqu’à 16 heures. Les employés de bureau du registre de commerce, sont sur les lieux pour notamment accueillir les opérateurs économiques et faciliter l’opération de dépôt des comptes sociaux.

B.Samira