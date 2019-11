<span style='text-decoration: underline;'>CHU Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 15.700 poches de sang collectées depuis le début de l’année</span>

Quelque 15.730 poches de sang ont été collectées dans la wilaya de Tlemcen depuis le début de l’année en cours jusqu’à octobre dernier, a-t-on appris mercredi du CHU «Tidjani Damerdji».

La responsable de la banque de sang de cet établissement sanitaire, Mme Adda Fatima a précisé que 10.000 poches de sang ont été collectées par le biais de dons effectués au niveau du siège de cette banque.

Les 5.730 autres poches proviennent des opérations mobiles effectuées au niveau des entreprises publiques, lors des sorties dans les différentes communes et avec la collaboration de 54 associations activant dans ce domaine et des facultés de l’université Aboubekr Belkaid et le CFPA. La banque de sang a accueilli quelque 19.796 personnes dont 2.602 donneurs permanents détenteurs d’une carte, a-t-on indiqué. Par ailleurs, la même responsable a relevé une évolution sensible des quantités de sang prélevées ces dernières années au niveau de sa structure. Elle a expliqué que ce résultat est le fruit des campagnes de sensibilisation menées par des cadres de la banque de sang et du service d’hémobiologie de l’hôpital pour inculquer la culture du don de sang chez les citoyens.