<span style='text-decoration: underline;'>Incendies</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 15 millions de dinars remboursés par la CNMA</span>

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), a reçu depuis le mois de mai, 63 demandes de dédommagement formulées par les agriculteurs activant dans les céréales.

En réponse aux demandes de dédommagement formulées par des agriculteurs dont les superficies ont été détruites par les feux déclenchés durant les trois derniers mois, la CNMA a débloqué 15,3 millions de dinars comme indemnisation des 243 hectares de céréales partis en fumée. «La région de l’Est du pays est la plus touchée par les feux. Ainsi, il a été question de recenser 33 déclarations par les agriculteurs dans 11 wilayas touchées», précise Amari Djamel, responsable à la CNMA et de préciser que ses services ont débloqué 5,6 millions de dinars pour rembourser les propriétaires des 114 hectares endommagés.

La région du centre a été également touchée par les feux cette année, d’ailleurs la CNMA a reçu 25 déclarations pour une superficie de 115 hectares incendiés. Les services de l’assureur public ont remboursé 9 millions de dinars. Le même responsable nous dira que la région de l’Ouest du pays a été légèrement touchée soit 5 hectares partis en fumés où la CNMA a remboursé environ 620 000 dinars.

Notre interlocuteur rappelle que la superficie semée durant la campagne 2016/2017, est estimée à 3,5 millions d’hectares, tandis que la superficie assurée, elle est estimée à 230 250 hectares soit seulement 6,5%. Un pourcentage qui semble être très minime par rapport aux efforts que font les différents services de la CNMA pour sensibiliser les agriculteurs de la nécessité d’assurer leurs récoltes. «Nous sensibilisons les agriculteurs sur la nécessité d’assurer leurs récoltes et nous nous engageons dans la formation de nos assurés sur les techniques de lutte contre les feux en leur donnant des extincteurs gratuitement», souligne notre interlocuteur.

La CNMA offre plusieurs autres services pour l’accompagnement des crédits d’investissement relatifs au secteur agricole à travers l’assurance des pertes de rendement dans le cas de risques relatifs aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.

À noter, que pour pouvoir proposer des dédommagements au secteur céréalier affecté, il faudrait que l’ensemble des acteurs de la filière et les pouvoirs publics apportent leur contribution.

«La CNMA n’étant pas en mesure de pouvoir supporter le poids financier induit par les pertes occasionnées lesquelles peuvent se chiffrer à des milliards de dinars», c’est ainsi qu’avait indiqué le directeur général de la CNMA, Chérif Benhabiles. «La CNMA a procédé à la généralisation de ces opérations d’assurance contre les catastrophes naturelles et les aléas climatiques sur l’ensemble des récoltes agricoles, notamment celles dites stratégiques et suit ainsi la politique de l’Etat tendant à offrir un climat favorable à l’investissement agricole et à renforcer la confiance entre l’agriculteur et la Caisse» avait indiqué M. Benhabyles.

Alger: Wahida Oumessaoud