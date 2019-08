<span style='text-decoration: underline;'>Police de l’urbanisme </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 18.000 infractions depuis début janvier</span>

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), a présenté hier dans un bilan, des chiffres très alarmants et inquiétants liés notamment à l’urbanisme. En effet, les services de police de l’urbanisme et de protection de l’environnement de la Sûreté Nationale, ont enregistré, depuis le début de l’année, 18.393 infractions dont 7.533 liées à l’urbanisme et 10.860 à l’environnement. Selon le même document, les brigades de Police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement (PUPE), ont constaté 10.077 infractions liées aux déchets, 237 cas liés à l’hygiène et à la salubrité publique, 126 cas liés aux eaux et 122 autres liés aux espaces verts. Concernant les atteintes à l’urbanisme, les mêmes services ont relevé 7.262 infractions. Par ailleurs, en 2018, ces mêmes services ont recensé pas moins de 19288 infractions dont 11.385 liées à l’environnement et 7.903 à l’urbanisme.

Dans ce sens et dans l’objectif de renforcer les services de la police, le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, avait annoncé avant-hier, la création de «la spécialité protection de l’environnement relevant directement de la police judiciaire», indiquant que «le gouvernement a pris récemment une série de décisions relatives à la protection de l’environnement, lesquelles doivent être accompagnées d’actions anticipatives et préventives menées par les autorités publiques, en premier lieu la police, en vue de dissuader toute personne qui tenterait de porter atteinte à l’environnement ou à la santé du citoyen».

Noreddine Oumessaoud