<span style='text-decoration: underline;'>﻿Registre du commerce</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 1,9 million d’opérateurs économiques inscrits dont 13.100 étrangers</span>

L’Algérie comptait plus de 1,93 million d’opérateurs économiques inscrits au registre du commerce jusqu’à fin juin 2017, en augmentation de 41.805 opérateurs par rapport à la fin 2016 (+2,21%), a appris l’APS auprès du Centre national du registre du commerce (Cnrc). Ils se composent de 1,752 million opérateurs activant sous le statut de personnes physiques (91% de la totalité) et de 180.045 en tant que personnes morales (sociétés), soit 9%.

Par wilaya, Alger se classe première en matière d’implantation des opérateurs économiques avec 246.883 inscrits (près de 13% du total), suivie d’Oran avec 94.367 (près de 5%), de Sétif avec 82.678 (4,2%), de Tizi-Ouzou avec 80.770 (4,1%) et de Constantine avec 67.646 (3,5%). Par nature de l’activité, les personnes physiques exercent, en premier lieu, dans la distribution de détail (44,06% de la totalité des opérateurs économiques-personnes physiques), suivi des services (38,6%), de la production des biens (13,44%), de la distribution de gros (3,62%), de la production artisanale (0,26%) et de l’export (0,02%) Quant aux opérateurs inscrits en tant que sociétés, ils activent beaucoup plus dans les services (32,6% de la totalité des sociétés), la production de biens (29,5%), l’importation pour la revente en l’état (19,52%), la distribution de gros (9,92%), la distribution de détail (7,02%), la production artisanale (0,8%) et l’export (0,7%). Par ailleurs, pour ce qui est de registre du commerce électronique (RCE) mis en place en mars 2014, le nombre global des opérateurs détenteurs de ce type de document s’est établi à 636.790 à fin juin dernier, soit 550.087 personnes physiques et 86.703 personnes morales.

Opérateurs économiques étrangers: Plus de 13.100 activent en Algérie

Concernant les opérateurs économiques étrangers inscrits au registre du commerce, leur nombre a atteint 13.107 (0,6% de la totalité des opérateurs économiques) composés de 10.708 sociétés dont le gérant est de nationalité étrangère, et de 2.399 opérateurs sous le statut de personnes physiques.

Le nombre de nationalités des opérateurs économiques étrangers activant en Algérie est de 38 pour ceux inscrits sous le statut de personnes physiques, et de 92 pour les sociétés.

S’agissant des sociétés étrangères, les nationalités des gérants les plus répandues sont notamment française avec 2.080 entreprises (19,42% des sociétés étrangères), syrienne avec 1.221 entreprises (11,4%), turque avec 988 entreprises (9,23%), chinoise avec 914 entreprises (8,54%) et tunisienne avec 763 entreprises (7,13%). Quant aux personnes physiques étrangères, le plus grand nombre se compte parmi les Syriens avec 695 opérateurs (29% des opérateurs économiques étrangers-personnes physiques), les Tunisiens avec 633 opérateurs (26,4%), les Marocains avec 369 opérateurs (15,4%), les Egyptiens avec 185 opérateurs (7,71%) et les Palestiniens avec 179 opérateurs (7,46%).

Par catégorie d’activités, les sociétés étrangères exercent surtout dans les services (33,4%), suivis du secteur de la production des biens (32,5%), l’importation pour la revente en l’état (16,7%), la distribution de gros (7,6%), la distribution de détail (7,5%), l’export (1,3%) et la production artisanale (1%). Les opérateurs économiques étrangers inscrits sous le statut de personnes physiques exercent généralement dans le secteur de distribution en détail (78,4%), suivi des services (10,8%), de la production de biens (7,8%), de la distribution de gros (2,7%), de l’export (0,2%) et de la production artisanale (0,1%).

Par ailleurs, il est constaté que sur une décennie (entre fin 2007 et fin juin 2017), le nombre d’opérateurs économiques étrangers inscrits au registre du commerce a connu une nette augmentation, et ce, notamment pour les personnes morales.

Ainsi, le nombre de sociétés étrangères inscrites au CNRC est passé de 4.041 à fin 2007 à 10.708 à fin juin 2017, tandis que les personnes physiques sont passées de 1.345 à fin 2007 à 2.399 à fin juin 2017.