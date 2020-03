<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 19 tonnes de fromage saisies</span>

Les éléments de la sûreté de Sidi Bel Abbés ont procédé à une opération de saisie d’une quantité dépassant les dix-neuf tonnes de produits laitiers, notamment du fromage impropre à la consommation.

Suite à des informations recueillies, les éléments de la 14ème sûreté urbaine de SBA ont perquisitionné un hangar où des produits laitiers ont été stockés sans respect de la chaine de froid. En plus, des étiquettes en plastique y ont été trouvées et les 19 tonnes de fromage impropres à la consommation ont été détruites, en collaboration avec des agents de la direction du commerce et celle de l’agriculture. Le mis en cause a été traduit en justice pour répondre des délits de défaut de registre de commerce et des conditions de stockage.

M.Bekkar