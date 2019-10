<span style='text-decoration: underline;'>Tiaret </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 2.100 morsures d’animaux et un cas de décès par la rage depuis le début d’année</span>

Plus de 2.100 morsures d’animaux et un cas de décès par la rage depuis le début d’année

Tiaret : Plus de 2.100 morsures d’animaux et un cas de décès par la rage depuis le début d’année

Plus de 2100 cas de morsures par des animaux et un cas de décès par la rage ont été recensés depuis début 2019 dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris auprès de la direction de la santé et de la population. Plus de 2.100 personnes ont été mordues par des animaux, notamment des chiens et des chats depuis le début de l’année dont 171 cas au cours du mois de septembre, a-t-on affirmé dans un bilan.

Le nombre de cas de morsures «est en hausse d’un mois à l’autre», ce qui suscite «la vigilance et l’urgence de vacciner les victimes pour éviter la rage, épizootie qui était derrière la mort d’un enfant, âgé de neuf ans, dans la commune d’Ain Bouchekif qui avait été mordu par un chien enragé, a-t-on relevé. L’Inspection vétérinaire de la wilaya a lancé, samedi dernier, une campagne de vaccination d’une semaine des animaux domestiques dont les chiens et les chats sur l’ensemble du territoire de la wilaya en coordination avec les dairas, les communes et les services de la santé.

Pour parer contre la transmission de la rage animale vers l’homme suite à des morsures de chiens ou de chats, la wilaya de Tiaret a reçu 25.000 doses de vaccins réservés à ces animaux. L’Inspection vétérinaire a appelé les propriétaires de ce type d’animaux à coopérer avec ses services afin de vacciner un grand nombre à titre préventif. Des sites ont délimité par les communes où les citoyens se rassemblent pour faciliter l’opération.

L’inspection vétérinaire a également appelé à £uvrer pour éradiquer les décharges anarchiques qui attirent les animaux errants en parallèle avec les campagnes d’abattage des animaux menées par les communes. A rappeler que 3 000 personnes ont été mordues par des animaux sans engendrer de décès au cours de l’année écoulée.