<span style='text-decoration: underline;'>Youcef Yousfi :</span>:<br><span style='color:red;'>«Plus de 2.200 projets d’investissements inscrits en 2018»</span>

Le Ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a indiqué hier que le nombre de projets d’investissements enregistrés auprès de son département en 2018, a atteint plus de 2.200, pour un montant global de 1.000 milliards de DA.

Ces projets inscrits dans le secteur industriel vont générer pas moins de 100.000 emplois, détaille encore le Ministre lors d’une visite d’inspection effectuée à Alger durant laquelle plusieurs projets ont été inaugurés.

Avec une richesse générée estimée à 310 milliards de dinars, le secteur industriel occupe la 3ème place, après le secteur des hydrocarbures et du tourisme.

Pour M. Yousfi, « Le secteur de l’industrie est en cours de développement, avant de plaider pour développer davantage l’industrie, une démarche qui permet de se libérer des griffes de la dépendance aux hydrocarbures », insiste-t-il.

Evoquant les mesures visant à limiter les importations, le membre du gouvernement indique avoir la volonté de booster la production en Algérie des matières premières comme l’alfa, « afin d’assurer une certaine autonomie », a-t-il affirmé.

Pour ce qui est de sa visite dans la capitale, Youcef Yousfi a inauguré plusieurs projets à l’instar d’une unité de fabrication de verre ophtalmologique au niveau de la zone industrielle d’Eucalyptus, appartenant à la firme Novartis Algérie. La nouvelle ligne de production produira des verres correcteurs « made in Bladi » dans « une ligne haut de gamme » destinés au marché local.

Par ailleurs, une usine de fabrication de transformation de papier « El Hilal » au niveau de la zone industrielle de Oued Semar, a été également inaugurée par le Ministre. Intervenant au cours de ses haltes, M. Yousfi se dit optimiste pour l’avenir de l’industrie en Algérie.

Rappelant, dans ce sillage, les visites effectuées la semaine passée au nouveau du complexe de production de la marque Iris, sis à Sétif, entre autres, le Ministre s’est réjouit du niveau de compétences et les moyens techniques employés sont très prometteurs.

Pour le Ministre, des techniciens algériens qualifiés arrivent à manipuler ces machines à la pointe de la technologie. « C’est une plus-value pour l’industrie de notre pays qui évolue de jour en jour. L’utilisation de moyens technologiques permet d’accroître la production et d’entrer en concurrence », a-t-il assuré.

Évoquant le projet de l’usine Ford en Algérie en partenariat avec Atlantis Motors du Groupe GCIM, le Ministre de l’Industrie, a affirmé que celui-ci est à l’étude. Il n’a pas donné plus de détails sur ce projet. Il est à signaler concernant ce dossier et selon plusieurs médias, le Conseil National d’Investissements (CNI) aurait validé et donné le feu vert pour l’implantation d’une usine montage de véhicules de la marque américaine «Ford» en Algérie. Selon des échos, l’usine sera implantée au niveau de la zone industrielle de Sidi Khettab dans la wilaya de Relizane et ne devrait pas tarder à être opérationnelle.

Il est à rappeler enfin que, pas moins de cinq usines de fabrication automobile de différentes marques, sont présentes en Algérie. Il s’agit notamment de Renault qui a mis en vente des modèles comme Symbol, Dacia, Sandero Stepway et Clio 4. Installé à Relizane, le constructeur allemand Volkswagen a mis en vente plusieurs modèles comme Polo, Golf 7, Tiguan et Seat Ibiza.

Alger: Samir Hamiche